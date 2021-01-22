圖／歐巴馬就職邀請函曝光　藍營：「42年來突破」又是一場大內宣

▲馬英九執政時期，收到歐巴馬就職典禮邀請函。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈺）

記者徐政璿／台北報導

我駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登（Joe Biden）就職典禮，民進黨宣稱這是1979台美斷交以來，首度獲得美國「就職典禮籌備委員會」（JCCIC）的正式邀請。不過，藍營涉外人士指出，過往收到JCCIC的邀請很正常，若蕭美琴沒拿到，那才是最近幾10年來台美關係的倒退，質疑這又是一場民進黨的「大內宣」。

蕭美琴獲邀觀禮，民進黨國際事務部主任羅致政日前在臉書發文表示，「這是1979以來，我國第一次獲得美國『就職典禮籌備委員會』（JCCIC）的正式邀請」，過去駐美代表出席美國總統就職，均透過美國友台國會議員向總統籌備單位拿到票。

不過，羅致政的說法與外交界人士的說法有出入。前外交部長程建人表示，他在擔任駐美代表時，就曾在2001年小布希總統就職時，透過與國會議員的關係，「正式接獲」JCCIC的邀請函。

此外，也有網友發現，從林佳龍在2017年1月18日的臉書貼文（以台中市長身分參加當時美國總統川普就職典禮），以及新北市秘書處處長饒慶鈺最近的臉書貼文（以外交部官員身分在2009年1月出席美國總統歐巴馬就職典禮）中，都可以發現，過往馬英九執政時期均收到JCCIC邀請函。

幾位曾處理外交事務的人士指出，若蕭美琴拿到的邀請函跟發給駐美國的外國使節相同，座位區也相同，那確實與過去不同；但在政府的新聞和民進黨的說明裡，蕭美琴所在的位置與美國國會議員和外國使節似有區隔，也沒見到蕭與其他國會議員或外國使節互動的畫面或新聞。

▲蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／蕭美琴Twitter）

曾任駐美代表處政治組組長的介文汲大使表示，因為發函的單位不是白宮或國務院，而是美國國會，所以無論是我國代表處長期經營對國會的關係，或是聘用的一些政治公關公司，都可以協助駐美代表取得JCCIC的邀請函，「蕭美琴拿到邀請函很正常，如果這次沒有拿到邀請函，那才是最近幾十年來關係的倒退」。

介文汲認為這次「大內宣」斧鑿斑斑，蔡英文政府把本來是慣例的事，變成一個特例，拿來大書特書。

國民黨副秘書長黃奎博也認為「大內宣」成分頗重。他強調，國民黨樂見中華民國駐美代表受邀參加拜登總統的就職典禮，之前也督促民進黨政府要循例盡力爭取參加拜登就職典禮，但國民黨不同意民進黨政府過度渲染，拿這件事來做「大內宣」。

黃奎博說，他知道民進黨政府現在急於向台灣各界消毒之前《華盛頓郵報》（Washington Post）的民進黨押寶川普之說，還要刻意展現拜登政府對蔡英文政府的強力支持，甚至在拜登上任的第一天就送給台灣大禮，但「大家還是就事論事、還原現實比較好」。

國民黨國際事務部主任李大中則認為，不僅所謂「42年以來台美關係大突破」的「大內宣」說法禁不起考驗，而且等同於國家通訊社的媒體，在英文新聞中也如此宣稱，那樣很容易誤導英文讀者。

李大中也說，「我們希望中華民國與美國的關係可以在實質領域有所突破，不要搞一些透過政治公關而來的務虛的東西，這才是真正重要的事情」。

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