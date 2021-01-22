蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮　蘇貞昌：這是台美42年來首例！

記者黃宥寧／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發醫護群聚感染，行政院長蘇貞昌22日新增行程出席「桃園市防疫醫院聯防會議」。現場媒體提問駐美代表蕭美琴遭藍營酸，甚至要凍結預算，蘇貞昌嚴肅回「用一張照片就能把酸言酸言打回去，更是打破40幾年來台灣一直努力而無法做到的事。」

▲蘇貞昌22日到桃園出席桃園市防疫醫院聯防會議，並回應我駐美代表蕭美琴獲邀出席美國拜登總統的就職典禮遭酸。（圖／記者黃宥寧攝）

美國新任總統拜登就職典禮於台灣時間21日凌晨舉行，駐美代表蕭美琴也受邀參加就職典禮，更成為台美斷交40幾年來的首例，不過國民黨暗諷且酸她，甚至稱將提案凍結蕭美琴的30%交際費。

行政院長蘇貞昌20日出席「桃園市防疫醫院聯防會議」面對媒體提問，蘇回答蕭美琴大使用一張照片，就把這一些酸言酸語、假訊息、見不得台灣好的話語打回去，而我們看到蕭美琴大使受到拜登總統、副總統就職委員會正式的邀請，打破了40幾年來我們台灣一直努力而沒有辦法做到的事。

▼蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮 。（圖／路透、我駐美代表處）

並強調這是在蔡總統領導下，台美關係大大的進展，整個外交團隊在第一線的努力，也是國人同胞一起努力做出好成績，所以更受到台美之間大家的重視。同時，美國政府、新政府新團隊非常重視，正式邀請蕭美琴大使代表台灣參加這個盛典，這也是台灣人多少年來希望有的突破，也是台灣努力得到的成果，希望大家珍惜，同時要繼續努力，我們台灣才會愈來愈有力。

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