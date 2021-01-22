羅致政批藍營「魚目混珠」　駁斥蕭美琴「42年外交突破」是大內宣

▲蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／翻攝蕭美琴推特）



記者林銘翰／台北報導

駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登（Joe Biden）就職典禮，民進黨國際事務部主任、立委羅致政指出，這是1979台美斷交以來，首度獲得美國「就職典禮籌備委員會」（JCCIC）的正式邀請，遭藍營涉外人士質疑又是一場民進黨的「大內宣」。對此，羅致政22日表示，這樣的批評根本劃錯了重點，更是魚目混珠、混淆視聽。

有關蕭美琴獲邀觀禮，羅致政日前在臉書發文表示，「這是1979以來，我國第一次獲得美國『就職典禮籌備委員會』（JCCIC）的正式邀請」，過去駐美代表出席美國總統就職，均透過美國友台國會議員向籌備單位拿到票。

不過，幾位曾處理外交事務的人士指出，若蕭美琴拿到的邀請函跟發給駐美國的外國使節相同、座位區也相同，那確實與過去不同；但在政府的新聞和民進黨的說明裡，蕭美琴所在的位置與美國國會議員和外國使節似有區隔，也沒見到蕭與其他國會議員或外國使節互動的畫面或新聞。

曾任駐美代表處政治組組長的介文汲認為，認為這次「大內宣」斧鑿斑斑，蔡英文政府把本來是慣例的事，變成一個特例，拿來大書特書。國民黨副秘書長黃奎博也說，國民黨樂見中華民國駐美代表受邀參加拜登總統的就職典禮，之前也督促民進黨政府要循例盡力爭取參加拜登就職典禮，但國民黨不同意民進黨政府過度渲染，拿這件事來做「大內宣」。

▲國民黨拿出過去美國總統就職典禮邀請函，指民進黨所稱是「大內宣」。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈺）



對此，羅致政22日表示，這樣的批評根本劃錯了重點，更是魚目混珠、混淆視聽，因為要進入典禮會場，當然需要名牌或邀請函，重點是邀請函是如何取得，究竟是比照過去請託國會議員取得，還是主辦單位直接邀請。

羅致政說明，如同在台灣參加總統就職典禮或國慶大會，一般民眾跟立法委員可能都有邀請函，而且長的一模一樣，但立委的是主辦單位直接署名邀請，而一般民眾多數是透過民意代表間接取得，坐的位子也在不同區域。

羅致政也指出，其實不用爭辯，到底有沒有創下先例，只要看美國參議院外交委員會主席Jim Risch在第一時間的推文就明瞭，連他都說這是1979年來的第一次，還讚許了拜登新政府的邀請。

羅致政強調，這項外交突破，照理是全民、跨黨派都應該高興的事，「怎麼還有人百般質疑、酸言酸語，甚至還不以為然呢，真是怪」。

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