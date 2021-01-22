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彭博「年度8大重要人物」出爐！　蕭美琴「穩固台美關係」上榜

▲▼蕭美琴。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

▲蕭美琴入列《彭博商業周刊》「2021年8位值得關注的重要人物排行榜」。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

記者葉睿涵／編譯

《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）22日公布「2021年8位值得關注的重要人物排行榜」，最近才受邀參加美國總統拜登（Joe Biden）就職大典的台灣駐美代表蕭美琴赫然上榜，被認為是「穩固台美關係」的關鍵角色。同樣榜上有名的還有台裔候任美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。

據《彭博商業周刊》報導，49歲的前立法委員蕭美琴自2020年7月出任第15任駐美代表後，就不斷進行各種重要行動，撰寫文章、接受訪問，努力讓親台灣的川普政府促進台美關係。

蕭美琴日前也與即將上任的美國國務卿提名人選布林肯（Antony Blinken）通話，希望在拜登上任後，台美關係仍能持續升溫。《彭博商業周刊》認為，在中國積極離間拜登與蔡英文之間關係的這個時候，蕭美琴將在維持美國對台灣的支持一事上扮演關鍵角色。

在《彭博商業周刊》「2021年8位值得關注的重要人物排行榜」中，同樣獲得提名的另外7人分別為：台裔候任美國貿易代表戴琪、阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）、秘魯總統候選人福西斯（George Forsyth）、美國哥倫比亞特區地方法院法官布朗傑克遜（Ketanji Brown Jackson）、以色列新希望黨領袖薩爾（Gideon Sa’ar）以及候任美國環境保護局局長雷根（Michael Regan）.

►蕭美琴出席就職　白宮國安會：美對台承諾堅若磐石
 ►蕭美琴出席拜登就職！15萬人搶看22秒祝賀影片　美高官轉推狂讚

聽Podcast掌握美選及國際局勢

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