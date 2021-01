彭博「年度8大重要人物」出爐！　蕭美琴「穩固台美關係」上榜

▲蕭美琴入列《彭博商業周刊》「2021年8位值得關注的重要人物排行榜」。(圖/翻攝自Facebook/蕭美琴 Bi-khim Hsiao)

記者葉睿涵/編譯

《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)22日公布「2021年8位值得關注的重要人物排行榜」,最近才受邀參加美國總統拜登(Joe Biden)就職大典的台灣駐美代表蕭美琴赫然上榜,被認為是「穩固台美關係」的關鍵角色。同樣榜上有名的還有台裔候任美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)。

據《彭博商業周刊》報導,49歲的前立法委員蕭美琴自2020年7月出任第15任駐美代表後,就不斷進行各種重要行動,撰寫文章、接受訪問,努力讓親台灣的川普政府促進台美關係。

From an American judge to a Peruvian soccer-star-turned-politician, these are some people we’ll be seeing more of in 2021. https://t.co/YRVFUPUtYG