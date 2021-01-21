快訊／苗栗縣府今早宣布：即日起非必要「勿前往桃園洽公」

▲苗栗縣政府今上午宣布，機關同仁若非必要勿前往桃園出差、洽公。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

部立桃園醫院爆發群聚感染，本土病例不斷新增，為因應國內新冠肺炎疫情增溫，苗栗縣政府今（21日）上午宣布，即日起縣府所屬機關同仁若非必要，勿至桃園出差、洽公。

為防堵疫情擴散，澎湖縣長賴峰偉昨即開第一槍，宣布縣府員工暫緩至台灣本島出差，以降低感染風險；賴峰偉也呼籲當地鄉親，多使用在地醫療，減少赴台就醫，避免接觸感染源、以及前往人潮群聚場所。