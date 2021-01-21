上海也失守了！　蛋黃區爆3例...同社區居民遷賓館集中隔離

▲上海本土確診者居住的社區，距離南京路步行街不遠。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情一路往南擴散，自山東、山西發現病例後，上海今（21）日也宣布發現3例本土確診病患。值得注意的是，確診病例居住的社區在上海浦西最熱鬧的地段旁，距離南京路步行街及交通最大樞紐人民廣場不遠，因此，當地區政府確定採取組織居民入住賓館集中封閉管理。

▲上海市衛健委主任鄔驚雷。（圖／翻攝澎湃新聞）

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，全市醫療行業按照統一要求，對內部所有工作人員按照可能暴露的風險等級，分類實施全員覆蓋核酸檢測，隔離病房等高風險崗位至少一周檢測一次，其他崗位至少每月檢測一次。

據了解，復旦大學附屬腫瘤醫院20日在對醫院外包後勤保障人員開展新冠病毒核酸例行檢測中，發現有一份10人混檢的樣本檢測結果可疑。56歲的李某某，經市疾控中心復核，核酸檢測結果為陽性。

至於病例2及病例3分別是李某某的同社區的鄰居及朋友，經密接者排查核酸檢測後，發現呈陽性確診。由於確診病例的社區位在上海浦西黃浦區，距離南京路步行街及最大轉運站人民廣場站車程僅10分鐘，因此，上海市政府也做出將確診人同社區居民立即轉移的決定。

黃浦區副區長左軼梅提到，經市疫情防控指揮部研究決定，將黃浦區昭通路居民區（福州路以南區域）列為中風險地區，該社區被調整為中風險地區後，已經（同步）實施了封閉管理，「但由於該區域房屋結構屬於二級以下舊里，較長時間小區封閉管理對居民的日常生活將會造成極大不便，區委區政府經慎重考慮，確定採取組織居民入住賓館集中封閉管理。」