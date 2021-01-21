14天內每日確診百例就封城！一張圖秒懂「疫情應變4階段」

記者謝承恩／綜合報導

部立桃園醫院醫護染疫世界，傳出好消息！中央疫情指揮中心（21）日宣布今日暫無新的本土案例，同時為因應疫情升溫，公布緊急戒備標準及事項，其中如果疫情嚴重之縣市，14天內平均每日確診100例以上，就達到「封城的標準」。

▲中央疫情指揮中心宣布「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」。（圖／中央疫情指揮中心提供）

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中央疫情指揮中心指揮管陳時中（21）日宣布，目前為因應國內COVID-19疫情升溫，將「疫情警戒標準」分為四個階段，從原先搭乘大眾運輸工具要戴口罩，否則要罰款，到現在只要外出最好都要全程配戴口罩，並停止室內5人以上聚會，室外10人以上聚會等，到非必要不能外出，都有詳細因應辦法。



階段一：出現境外移入導致「零星社區感染病例」

【因應措施】

● 搭乘大眾運輸、出入人多擁擠的公共場所時，全程佩戴口罩。

● 建議取消或延後非必要、非特定對象、活動形式有密切接觸之集會活動。

● 各營業場所及公共場域執行實聯制、社交距離、體溫測量、消毒。

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階段二：出現「感染源不明之本土病例」

【因應措施】



● 未配合口罩規定者可於以開罰。

● 停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。

● 集會活動須落實確保民眾維持社交距離，或全程配戴口罩、使用隔板，並落實實聯制、體溫測量、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

● 營業場所啟動人流管制、無法落實制者應暫停營業。

● 必要時，強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

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階段三：「單周出現3件以上社區群聚事件」或「1天確診10名以上感染源不明之本土病例」

【因應措施】

● 外出時全程配戴口罩。

● 停止室內5人以上，室外10人以上之聚會。

● 僅保留為生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，營業及公共場域落實戴口罩、維持社交距離。

【群聚社區】

● 如需執行快速圍堵，民眾須配合病毒篩檢，且不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。

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階段四：「本土病例數快速增加」（14天內平均每日確診100例以上）且一半以上找不到傳染鏈」

【因應措施】

● 非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外），外出須全程佩戴口罩、維持社交距離。

● 家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩。

● 停止所有聚會活動。

● 除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課。

【疫情嚴重之城市】

● 針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市層級，實施區域封鎖，設定明確的封鎖線，管制人員出入，民眾流在家中不外出。

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