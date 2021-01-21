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鄭文燦：部桃周邊7個里消毒完畢　桃園360處加強消毒頻率

▲桃園市環保局及國軍三三化兵群21日已完成部桃周邊7個里的消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲桃園市環保局及國軍三三化兵群21日已完成部桃周邊7個里的消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦，下同）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，至今累計10人確診，引發國人憂慮，甚至部分縣市已祭出「避桃禁令」。桃園市長鄭文燦21日下午透過臉書發文指出，市府環保局及國軍三三化學兵群除今早擴大部桃周邊消毒外，桃園市府也會加強全市360處消毒頻率，讓市民安心。

針對部桃周邊社區消毒，鄭文燦表示，今（21）日一早，桃園市府環保局與國軍三三化兵群，共同完成部桃周邊社區，一共7個里的清潔與消毒工作，他相當感謝；至於確診病患足跡走過的地方，鄭文燦也強調會加強全市360處消毒頻率，包括車站、捷運站、商圈、夜市、傳統市場等，務必使環境汙染的因素降到最低，讓桃園市民安心。

另外，鄭文燦上午受訪時則提到，部桃是防疫重鎮，收治數量佔了一半，特別從國境進來之後，只要是集中檢疫所檢疫出來的，幾乎都是送部桃。

他透露，部桃收治確診病患有114位，其他疑似病患或是隔離病患那更多，「也就是說部桃佔了全桃園的ㄧ半」。

鄭文燦認為，部桃壓力及負擔重，民眾應給予堅定的支持，且桃園是國家的第一線，防疫的第一線，我們會承擔起這個責任，也會盡全力不漏接每顆球，不形成任何防疫的破口。

▲▼桃園市環保局及國軍三三化兵群21日已完成部桃周邊7個里的消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲▼桃園市環保局及國軍三三化兵群21日已完成部桃周邊7個里的消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

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