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2021六堆300年祈福尖炮城元宵登場　花包新年祈福

▲屏東縣政府客家事務處辦理祈福花包製作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府客家事務處辦理祈福花包製作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2021年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列客家慶典活動，其中客庄十二大節慶-六堆300年祈福尖炮城在元宵登場。

▲屏東縣政府客家事務處辦理祈福花包製作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲祈福花包。

為讓這項活動凝聚六堆客家共同的歷史記憶與生命經驗，屏東縣政府客家事務處辦理祈福花包製作，結合當地信仰中心福善堂、社區、豐田國小及內埔國小師生共同製作祈福花包，將於尖炮城活動當天供民眾祈福索取。

屏東縣政府客家事務處陳麗萍處長表示，去年縣府媒合福善堂與豐田國小師生共同製作的祈福花包深受民眾喜愛，今年除延續該活動外，更延伸推廣至內埔國小，讓更多後生認識客家文化，將在地文化與生活習俗融入學校教育，並讓客家人惜物愛物與敬天崇地的精神傳遞給下一代。

福善堂祈福花包是利用盤花之花瓣，並加入抹草、黄壩梨葉、米和鹽巴、細沙、碎布、蓖麻、麻布、棺材板、香灰等10種材料，用紅紙包裹，為南部客庄獨特的傳統文化；時代變遷，部分花包內容物已取得不易，藉由與社區、師生、家長共同創意發想，以後生學子祝福文字取代部分材料，將花包守護的精神與愛永續傳遞。

陳處長說，透過祈福花包的活動祈求新的一年疫情早日散去，生活回歸正常，也邀請民眾於2月27日-2月28日一起至萬巒五溝社區走春參與尖炮城活動，共同為臺灣祈福。

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