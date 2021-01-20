唐吉訶德疑違反「防疫SOP」　苗博雅籲：加強入場管控保持社交距離

▲台灣唐吉訶德西門店開幕，現場人潮擁擠。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

日本「唐吉訶德」19日在台開幕，吸引許多民眾排隊搶先逛，門外還排滿不少人等待入場。對此，台北市議員苗博雅提醒，商家有違指揮中心防疫SOP規定，並要求台北市商業處、台北市衛生局應立即介入，指導唐吉軻德遵守台灣防疫規範。

苗博雅指出，根據目前媒體及顧客拍攝之現場畫面，甫開幕的唐吉軻德賣場內人潮擁擠，甚至有顧客抱怨「在店內逛20分鐘只走10公尺」，且場外排隊人潮群聚，商家也未規劃社交安全距離，顯然有違指揮中心防疫SOP規定。

苗博雅誠心呼籲唐吉軻德加強入場管控，減少場內人數，以利顧客保持適當距離。另也要求台北市商業處、台北市衛生局應立即介入，指導唐吉軻德遵守台灣防疫規範。若商家拒絕遵從，應依法開罰。

由於部立桃園醫院發生群至感染事件，恐引發社區感染危機，而中央流行疫情指揮中心也建議各大集會活動延後會取消，因此苗博雅強調，大家應該重新繃緊神經，團結面對考驗，請大家勤洗手、戴口罩，注意自己健康狀況。

對於疫情關係導致大家不能出國，民眾因此蜂擁而至搶逛日本商店，苗博雅也說，太久不能出國真的很悶，但唐吉軻德是新開幕，不是要收攤，真的不用趕著這幾天去排隊人擠人，購物不急於一時，「我們先團結過了這關，危機解除之後再安心去採購，好嗎？」

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