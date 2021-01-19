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江啟臣轟農委會「政治霸凌農業」　補助「重綠輕藍」

▲▼江啟臣臉書砲轟農委會。（圖／江啟臣臉書）

▲江啟臣臉書砲轟農委會。（圖／江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

立法院經濟委員會18日審查農委會特別基金預算，國民黨立委不滿農委會過去1年許多補助款「重綠輕藍」，預算審查時以逐條不同意方式杯葛，最後全案送院會處理。國民黨主席江啟臣砲轟，農委會毫無尺度的為政治服務，是「政治霸凌農業」。

江啟臣在臉書表示，農委會遭批評農業補助分藍綠，主委陳吉仲憤憤不平說這是「典型的政治干預農業」，但陳吉仲可能忘記了，2016年農委會針對萊豬開放進口後對於養豬產業的影響評估指出，衝擊產業超過百億元，到了2020年，農委會做出的影響評估報告，僅剩下344個字，還說對國內養豬產業影響相對有限，這才是典型的政治干預農業。

江啟臣指出，2012年，陳吉仲擔任教授說「堅持牛豬分離，政府打死也要擋」，當年的馬政府，堅持牛豬分離到最後卸任，從未毀棄對全民的承諾，而「陳教授」轉換身份，成為政府的決策高層，一改過去言行，連幫產業說句話都不願意。

江啟臣砲轟，萊豬開放進口，何止是「政治干預農業」，更是「政治霸凌農業」，農委會毫無尺度的為政治服務，「我們為了食安、為了產業發展，不需要作為政治的犧牲品」，可以幫自己決定要吃什麼樣的豬肉，請大家繼續衝刺，反萊豬進口公投連署。

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