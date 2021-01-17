第一個支持萊豬的民進黨民代已下架　江啟臣：全民連署終結萊豬

▲江啟臣等人在市場發放春聯，並且呼籲全民連署終結萊豬元年。（圖／江啟臣服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨發起的「反萊豬」與「公投綁大選」兩項公投第二階段連署，全國累積份數已超過13萬份，黨主席江啟臣17日在豐原區市場號召連署時表示，昨晚中壢人做出了選擇，台灣民主是人民作主，第一個支持萊豬的民意代表已經被下架了，因此，大家要努力繼續衝高票，在農曆年前一舉衝破50萬份的門檻，更要在今年的8月28日終結萊豬元年。

江啟臣上午和副秘書長顏寬恒、立法委員楊瓊瓔、台中市議員陳本添以及豐原在地多數里長出席連署活動，江說，國民黨的公投連署案持續在各地展開， 雖然寒流一波接一波，但民眾反應很熱烈，他最近在地方上跑，大家都會主動詢問哪裡有連署點，讓他感受民眾正一個個站出來，透過連署表達自己的意志，而這股力量將擰在一起，展現巨大的力量。

他說，過去1周以來，民眾連署反萊豬的份數持續快速累積，已逾13萬份，昨晚中壢人做出了選擇，台灣民主是人民作主，第一個支持萊豬的民意代表已經被下架了，蔡政府仍不顧超過6、7成民意，還執意開放。

因此，大家要努力繼續衝高票，朝20萬、30萬，在農曆年前衝破50萬的門檻，蔡英文去年8月28日宣布可以進口含萊劑的豬肉，所以要讓今年的8月28日終結萊豬元年。

顏寬恒表示，目前政府根本不聽民意，大家就要用公投票來告訴政府，民意在那裡。

楊瓊瓔也提到，今天在豐原第一市場路上，就有上街採買的媽媽抓著她問，為何現在的政府要開放萊劑進口，她實在很擔心孩子的健康，希望全民繼續努力，將萊劑擋在外面。

江啟臣等人也在市場發放新年春聯，祝福全民都能在新的一年「牛轉乾坤 奮啟新局」，並且透過公投行使開創新局，將民意傳達給政府，展現全民守護食安的決心。

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