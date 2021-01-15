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撤銷1130件！台灣豬標章頻出包　不讓畜產會審了「改農委會核管」

▲▼110年1月1日，萊豬進口首日，台北市長柯文哲視察賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區，台灣豬標章，民眾買不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台灣豬標章爭議不斷，農委會今日說明，即日起不再由中央畜產會推行，將改由農委會辦理。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

農委會日前推「台灣豬標章」，但近期卻發生審認資格不明，引發外界質疑台灣豬標章的可信度。農委會今（15日）說明，截至14日，有6243件申請通過台灣豬標章認證，但為了精進，即日起不再由中央畜產會推行，將改由農委會辦理、中央畜產會協助。

台灣豬標章爭議不斷，有業者踢爆，日前申請切結書上多加了一個「多」字，變成「多為國內飼養豬隻」，讓業者弄不清究竟是要求百分之百國產豬，還是「多」為國內飼養豬隻，立委高嘉瑜更痛批政策陷業者於不義，應該檢討。

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▲▼ 「台灣豬標章」４款式、４防偽！11月起開放申請 。（圖／記者崔至雲攝）

▲ 台灣豬標章。（圖／記者崔至雲攝）

農委會主任秘書范美玲今日表示，農委會在去年推動「台灣豬標章」並委由中央畜產會執行核發、申請及管理作業，希望證明業者使用的豬肉及可食部位、加工品主原料等為台灣養殖的豬隻，但在部份的執行上規範上未盡清楚及明確之處，造成各界對於台灣豬標章是否能夠落實管理有疑慮，因此即日起的申請、管理作業將改由農委會辦理、但申請流程一樣。

針對切結書，范美玲指出，未來會恢復原文，申請流程、規範也跟之前一樣，另同步執行工作平台等資訊公開及管理，且不管可食部位或加工品，僅腸衣例外可用進口產品。
 

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