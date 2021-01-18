張麗善怨農委會補助「為綠委而開」　陳吉仲：農業不分藍綠

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對雲林縣長張麗善抱怨農委會的農業政策、補助都跳過縣府，成民進黨立委輔選工具，對此，農委會主委陳吉仲18日受訪時強調，農業沒有分藍綠，也完全不受政治影響，只要是政策對農民有幫助的都會全力支持。

張麗善日前接受媒體專訪時抱怨農委會資源偏袒，以西螺果菜市場改建案為例，縣府提了2億預算給農委會，一直沒下文，但陳吉仲去年與民進黨立委劉建國去西螺，就宣布要給西螺鎮公所1.5億元來改善，質疑農業政策、補助好像都為綠委而開。

對此，陳吉仲18日在立法院受訪時回應，農業沒有分藍綠，農業完全不受政治影響，大家可以檢視過去農委會協助各縣市舉辦的活動，從宜蘭縣的綠博到台中花燈節補助、南投縣農業博覽會，農委會都全力支持。

陳吉仲表示，只要是農民需要的、政策對農民有幫助的，都會全力協助各縣市政府，張麗善縣長所提到的西螺果菜批發市場，我們當然會全力協助，也都有按節奏到每個需要興建、改建的農業生產設備更新，我們都會協助。

陳吉仲強調，西螺果菜批發市場未來到底要怎樣提升設備，還在規劃中，沒有所謂的政治人物要求就配合答應，西螺果菜批發市場是全台最重要的蔬菜產地市場，整個興建規劃都還在討論中。

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