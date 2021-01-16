江啟臣談罷王：8/28萊豬公投站出來　把政府鴨霸的總帳一次算清

▲馬英九、江啟臣到新竹宣傳萊豬公投連署。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣、前總統馬英九以及北市議員羅智強等人16日赴新竹市竹蓮寺，宣傳反萊豬公投2階段連署和公投綁大選。對於民進黨桃園市議員王浩宇被罷免，江啟臣呼籲人民8月28日萊豬公投站出來，把政府鴨霸蠻橫的總帳一次算清。

江啟臣在臉書表示，所有的政策或是政治人物都要接受民意的檢驗，今天中壢人做出民主的決定，超過當選票數五倍的民意把一位「支持萊豬開放」的議員罷免，蔡英文政府不應該再低估人民的力量，政府應該做人民的後盾，與人民站在一起，呼籲民進黨收回開放萊豬的錯誤政策，並為荒腔走板的施政道歉。

江啟臣指出，自啟動第二階段連署開始至今，已收集到兩個公投案分別超過13萬份的連署，每份連署都是對未來的一份盼望，盼望民進黨收回開放萊豬的決定，尊重超過6成民意的選擇。

江啟臣認為，今日的公民行動只是民意反撲的第一槍，民意的憤怒不會就此終止，兩項公投案都正進行連署中，現在連署的數字也尚未達到成案的門檻，需要大家繼續努力，他也要再次請託大家，為了下一代、為了食安、為了民主，參與公投案的連署，成案後，將會在今年8月28日舉行公投，屆時全國民眾站出來，把政府鴨霸蠻橫的總帳一次算清。

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