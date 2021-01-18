1/31日前到「農漁會精品網」買年貨送農遊券　還能抽百項大獎

▲台灣農產嘉年華創造12億網路銷售。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（18日）表示，即日起至1月31日推出「農漁會精品網購週-農漁會年貨比拼喜慶洋洋過大年」活動，計有12家優質電商平台精選近500項全台農漁會精品及年節禮盒，讓消費者不用傷腦筋採購問題，活動期間購物滿千元就送1張價值250元農遊券（每人限領1次），還有100個獎品等著大家來抽獎。

農委會說明，與國內12家電商平台共同推出這次網購活動，網羅全台農漁會特色商品及禮盒，包括送禮首選的高雄7家農會特選蜜棗禮盒、香氣豐富又暖心的三峽碧螺春及石門鐵觀音禮盒、高貴體面的全國漁會烏魚子禮盒等，還有送禮自用兩相宜的花蓮市農會馬告、虎尾農會花生醬及台南新市農會毛豆等，產品豐富多元，消費者只要上網查詢「台灣農產嘉年華」，在活動官網輕鬆下單，農漁會在地優質的農產食品就會直送到家。

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▲▼即日起至31日，購物滿千元就送1張250元農遊券。（圖／記者許展溢攝）



農委會表示，農漁會為了服務與協助農漁民，推出許多安全、安心的國產農產食品，在這次為期2週的網購活動中，除了消費滿千就能在官網登錄送價值250元的農遊券外，農委會同時也提供了總計100個獎項、超過30萬元的各項農漁會精品及家電用品等抽獎好禮；此外，深受歡迎的阿芳老師將為大家開箱農漁會特色商品，而每週四晚上8點也會有帥氣主廚教大家如何將農漁會產品變身為美味年菜，以及跟著養殖達人選購農漁會精品禮盒等有趣、好玩的內容，歡迎消費者隨時關注「台灣農產嘉年華」官網與臉書粉絲頁訊息。