為楊志良抱屈　桃園醫界大老：抗疫醫要有更高防疫警覺自我管理

▲楊敏盛指出：抗疫醫要有更高防疫警覺自我管理。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園執業醫師、敏盛醫療體系總裁楊敏盛，18日於臉書「居士隨筆398厚德載物」內文，為前衛生署長楊志良因批抨北部某醫院染疫醫師的一句「開除說」，遭受電視名嘴圍剿抱屈。楊敏盛說，醫師當自身出現症狀時，未能提高警覺自我管理，還與女友到處趴走，以致造成店家的損失與群眾的恐惶，自應受到譴責，是否開除則有待商確？

▲楊敏盛臉書PO文為楊志良抱屈。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）

楊敏盛說，醫師在第一線抗疫，冒著極大的風險與壓力，這本是他的天職，政府自有相對的補償和獎勵，而做為醫師當自身出現症狀時，未能提高警覺自我管理，還與女友到處趴走，以致造成店家的損失與群眾的恐慌，自然應該受到譴責，是否應予開除有待商確，但總不能因防疫有功而逃避責任。

對於電視一群名嘴如狼似虎重批楊前署長，楊敏盛認為「天道酬勤、厚德載物」，直指現今台灣少了一份謙卑，多了一份霸凌，少了一份包容，多了一份戾氣，令人扼腕！楊敏盛臉書Po出該文後，網友紛紛留言：「楊志良說的沒錯，一位照顧新冠肺炎的醫生，自己沒有危機意識，是很有可能會害慘所有的人！」

由於日前北部某醫院出現照顧新冠肺炎患者的醫師，傳染給護理師女友的院內感染情事，前衛生署長楊志良批評該名醫生警覺性不夠，並在上節目時直指若自己是院長，就會開除該名醫生，引發各界議論。

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