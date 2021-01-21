醫師、看護雙染疫！案869「肺積水雇主」也危險　院內群聚3破口曝

記者黃翊婷／綜合報導

中央疫情指揮中心20日宣布再增一名本土案例確診，為案839染疫護理師的家人案870。面對部立桃園醫院院內感染擴大到社區，加上越南籍看護案869的感染源仍有待釐清，前疾病管制署長蘇益仁坦言，案869是最令他感到擔憂的，畢竟醫護都已經發生院內群聚感染，不排除出現已遭到感染但仍在潛伏期或隱性的病人。

▲部桃20日撤離院內病患，化學兵進駐消毒。（圖／記者林敬旻攝）

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部立桃園醫院院內感染第一例，是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856）；案856再傳給另一名護理師（案863）；接著案863傳給另一名護理師（案868）。除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）也確診，與案839同住的阿嬤也在20日確診（案870）。

此外，越南籍看護（案869）也是這次受到院內感染的確診者，指揮中心20日公布疫調結果，指出最初染疫的醫師案838在1月7日曾經支援照顧看護的雇主，當時病人情況緊急，由案838執行抽胸積水16分鐘，推測看護應該是在此時接觸傳染。

對此，根據《聯合新聞網》報導，這次的部桃事件可能存在3大破口，包含未確診的隱性病患、擴散的社區病例，以及此時移出的病人也有高度風險；前疾病管制署長蘇益仁表示，其中最令他擔憂的就是案869看護的感染源，醫院很多看護都會穿梭在各樓層病房，找認識的人聊天，足跡較難掌握，加上醫護人員接觸最多的就是病患，如今院內已有醫護群聚感染，住院病患卻無人確診，實在很奇怪，不排除可能有受到感染但仍在潛伏期或隱性的病患存在。

▲部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）

外界也認為，假如案869看護真的是在案838醫師執行抽胸積水時遭到接觸傳染，那麼看護的雇主，也就是病患本人，染疫的風險恐怕也很高。目前指揮中心已在部桃設立前進指揮所，並外移病患，清空醫院全面消毒，大批化學兵也前往協助。

指揮官陳時中坦言，部桃從事發至今已有10例確診，應該是目前防疫的最大挑戰，為了防堵疫情持續擴大，1月6日至19日自部桃出院或轉院的患者、陪病者，都要啟動健康關懷回溯機制，只要評估為高風險，就會列為居家隔離，並進一步安排採檢。

▼部桃院內清空，僅存少數醫護人員在窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

▼部桃清空風險區配套說明圖。（圖／指揮中心提供）