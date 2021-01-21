快訊／ 外籍看護感染源遭疑「非染疫醫」　陳時中14:00記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院感染風波未歇，中央流行疫情指揮中心今（21）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。869越南籍看護遭台灣感染症學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民質疑隔了9日才發病，與院內群聚D614G變異病毒株快速發病特性不同，可能非經由醫師傳染，下午記者會有望一併說明。

至昨（20）日為止，部桃醫院感染事件個案累積達10例，統計需要隔離的院內員工達到427人，其中163人已入住集中檢疫所。原本要外移的220名病人，調查後確定有50位左右可出院，餘下患者依風險程度分三類，第二、三類僅與確診醫護人員有短暫接觸，以及沒有特別接觸的169人，昨起分批外移。

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▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內，第二批病患搭乘小巴離開。（圖／記者林敬旻攝）

院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）也確診，今案839的同住祖母也確診。

昨日新增個案，就是案839的同住祖母（案870），但因自1月11日起就居家隔離，因此無需匡列接觸者。案863護理師與丈夫（案864）、女兒（案865）疫調也陸續出爐。案864爆出有接觸過在101大樓上班的親屬，指揮中心表示，該接觸者居家隔離中，第一次採檢為陰性，大家不用特別擔心。

▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

另外，與案838住院醫師有過工作上接觸的越南籍看護（案869）昨日已完成同住家人和非同住家人各4人採檢，今日有望知道檢驗結果。

指揮中心統計，截至目前累計139,990例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中870例確診，分別為765例境外移入，66例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、769人解除隔離、94人住院隔離中。