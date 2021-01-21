染疫護理師足跡畫出桃園蛋黃區　台大醫曝「封城3條件」

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院感染持續擴大，中央疫情指揮中心20日公布染疫護理師（案863）一家三口的足跡，相當於畫出「桃園蛋黃區」，讓部分當地人忍不住驚呼「拜託封城」。不過，要啟動封城機制至少需要達到3項條件，包含社區感染進入第四波、感染者達到一定數量、無法釐清感染源；指揮官陳時中認為，目前看來疫情還是在院內比較嚴重，但會持續注意社區的部分。

▲案863與家人的活動足跡圖。（圖／曾梓倩製）

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案863護理師的丈夫（案864）、女兒（案865）相繼確診，指揮中心20日公布一家三口在桃園的足跡，一共涉及7處公共場所，包含廣德海鮮餐廳、南門市場、福隆粩、一品金湯豆漿王、台北大腸蚵仔麵線、摩斯漢堡桃捷A7店、桃園三民麥當勞。有桃園人將足跡一一放上地圖，沒想到竟然畫出「桃園蛋黃區」，忍不住直呼「每間都是名店」、「桃園可以吃的都中了」，還有人拜託封城，以免危害到鄰近城市。

不過，指揮官陳時中20日被問到是否針對桃園進行封城，他解釋，目前這波疫情在院內比較嚴重，加上有需要匡列的地方都有匡列起來，後續也會持續注意社區的部分。

▼▲廣德海鮮餐廳桃園店使用紫外線燈消毒（上圖），桃園市環保局也派人前往南門市場消毒（下圖）。（圖／記者林敬旻、林振民攝）

根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民也認為，目前部桃的疫情還不到要封城的地步，要啟動封城至少需要3項條件，包含社區感染進入第四波、感染者達到一定數量、無法釐清感染源，但桃園社區感染僅達到第一波，也就是醫護人員傳染給家人，反而是民眾落實個人衛生習慣的行為有些鬆懈了，大家還是要繃緊神經。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬也提醒，從現在起到2月初，尤其是過年前都是危險期，大家還是要遵守規範，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以台灣人民的水準、順從性來看，應該可以安然度過這波疫情威脅。

▼部立桃園醫院20日清空院內，化學兵前往消毒。（圖／記者林敬旻攝）