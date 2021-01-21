　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

染疫護理師足跡畫出桃園蛋黃區　台大醫曝「封城3條件」

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院感染持續擴大，中央疫情指揮中心20日公布染疫護理師（案863）一家三口的足跡，相當於畫出「桃園蛋黃區」，讓部分當地人忍不住驚呼「拜託封城」。不過，要啟動封城機制至少需要達到3項條件，包含社區感染進入第四波、感染者達到一定數量、無法釐清感染源；指揮官陳時中認為，目前看來疫情還是在院內比較嚴重，但會持續注意社區的部分。

▲▼案863-865足跡2021.01.20更新（圖／曾梓倩製）

▲案863與家人的活動足跡圖。（圖／曾梓倩製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

案863護理師的丈夫（案864）、女兒（案865）相繼確診，指揮中心20日公布一家三口在桃園的足跡，一共涉及7處公共場所，包含廣德海鮮餐廳、南門市場、福隆粩、一品金湯豆漿王、台北大腸蚵仔麵線、摩斯漢堡桃捷A7店、桃園三民麥當勞。有桃園人將足跡一一放上地圖，沒想到竟然畫出「桃園蛋黃區」，忍不住直呼「每間都是名店」、「桃園可以吃的都中了」，還有人拜託封城，以免危害到鄰近城市。

不過，指揮官陳時中20日被問到是否針對桃園進行封城，他解釋，目前這波疫情在院內比較嚴重，加上有需要匡列的地方都有匡列起來，後續也會持續注意社區的部分。

▲新冠肺炎案864足跡，廣德海鮮餐廳桃園店使用紫外線燈消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲廣德海鮮餐廳桃園店使用紫外線燈消毒（上圖），桃園市環保局也派人前往南門市場消毒（下圖）。（圖／記者林敬旻、林振民攝）

▲桃園市環保局派人前往南門市場消毒。（圖／記者林振民攝）

根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民也認為，目前部桃的疫情還不到要封城的地步，要啟動封城至少需要3項條件，包含社區感染進入第四波、感染者達到一定數量、無法釐清感染源，但桃園社區感染僅達到第一波，也就是醫護人員傳染給家人，反而是民眾落實個人衛生習慣的行為有些鬆懈了，大家還是要繃緊神經。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬也提醒，從現在起到2月初，尤其是過年前都是危險期，大家還是要遵守規範，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以台灣人民的水準、順從性來看，應該可以安然度過這波疫情威脅。

▼部立桃園醫院20日清空院內，化學兵前往消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日清空院內，化學兵休息。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　發聲：沒做的事，我處之泰然
合照曝光！　男網友：那天差點被一個「很能吃」YouTuber
廣德海鮮監視器還原「3小時無客人」！連4哀求：別把我們打入地
拜登甫就職　中國即算帳宣布：制裁蓬佩奧等人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外籍看護也確診！專家曝2疑點「非經由醫師傳染」

5星座「刪你好友」別想挽回了！巨蟹淚喊準…超心碎原因曝光

染疫護理師足跡畫出桃園蛋黃區　台大醫曝「封城3條件」

今暖如春！明低壓預報逆轉「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

醫師、看護雙染疫！案869「肺積水雇主」也危險　院內群聚3破口曝

手搖店鮮奶茶是「真鮮奶」？內行人破解業界機密：要有這標示

海大研發玉山衛星1/22發射　提升全球交通安全

2020台灣國際海報新星獎全國最優　崑大視傳系摘金奪銀獲雙銅

嘉藥有愛有您真好　2021品格暨烘焙教育研習營登場

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

新北7歲妹住漏風鐵皮屋垃圾當牆　一床擠4人...1歲弟只有泡麵吃

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

外籍看護也確診！專家曝2疑點「非經由醫師傳染」

5星座「刪你好友」別想挽回了！巨蟹淚喊準…超心碎原因曝光

染疫護理師足跡畫出桃園蛋黃區　台大醫曝「封城3條件」

今暖如春！明低壓預報逆轉「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

醫師、看護雙染疫！案869「肺積水雇主」也危險　院內群聚3破口曝

手搖店鮮奶茶是「真鮮奶」？內行人破解業界機密：要有這標示

海大研發玉山衛星1/22發射　提升全球交通安全

2020台灣國際海報新星獎全國最優　崑大視傳系摘金奪銀獲雙銅

嘉藥有愛有您真好　2021品格暨烘焙教育研習營登場

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

拜登就職重點一次看！承諾當「美國人的總統」　上任第1天就開工

晶華「雙城」搶攻寒假國旅商機　住台北晶華「送礁溪晶泉丰旅」吸客

更新／推翻川普政策！拜登首日簽17項行政命令　重返《巴黎協定》

合照曝光！　男網友：那天差點被一個「很能吃」YouTuber強姦

川普臨別留私人信45字贈言　拜登讚賞：一封慷慨的信

外籍看護也確診！專家曝2疑點「非經由醫師傳染」

手舉不高小心是得了五十肩　醫揭「7情況」愈不動愈痛

拜登接掌白宮　江啟臣：台灣不再被視為「攻勢外交」工具

5星座「刪你好友」別想挽回了！巨蟹淚喊準…超心碎原因曝光

爆紅新面孔黃仁燁、宋江齊發帥照狂吸愛心　李鐘碩竟慘輸近百萬讚

屏東2屁孩羞辱街友影片貼IG　網怒：做人可以再沒良心一點

生活熱門新聞

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

補助錢比薪水多！網精算5寶爸月收入...嚇呆

唐吉訶德爆滿！她淚訴：再這樣不想做護理師了

黑糖珍珠鮮奶摻紅茶被罵翻！迷客夏再道歉

孩子連喝3月黑糖鮮奶癲癇大發作！迷客夏回應

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小學國語考改錯字！網見題目邪笑：偷開車

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

部桃群聚　前台大醫：更擔心案864

下周「潮濕雨神」報到　雨區出爐

網求桃園封城　台大醫曝「3條件」

列車增購案二度廢標！高鐵曝原因

更多熱門

相關新聞

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

在台灣生活的美籍YouTuber「莫彩曦Hailey」近日透露，她在美國猶他州的爺爺奶奶確診新冠肺炎，住院一天就要花費14萬台幣，而且只要稍有好轉就被趕回家自行療養，讓她相當不捨，忍不住淚崩。

胸積水病患恐染疫　醫曝3大破口

胸積水病患恐染疫　醫曝3大破口

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

如何防堵台灣出現大規模社區感染

如何防堵台灣出現大規模社區感染

大陸春節防疫升級！　網友罵翻

大陸春節防疫升級！　網友罵翻

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫封城

讀者迴響

熱門新聞

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

少婦出軌高中生！尪抓姦在床砍死鮮肉小王

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

郭書瑤流產痛哭！

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面