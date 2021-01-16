「罷免三巨頭」王浩宇先殞落　網友秒翻陳柏惟祭品文：雞排哩！

▲網友翻出陳柏惟的「三巨頭」照祭品文討雞排。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟臉書）

記者林彥臣／綜合報導

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，全國各地也發起民代罷免潮，尤其王浩宇、陳柏惟、黃捷分別來自北中南的三位民代，更是最受矚目的三件罷免案，其中王浩宇已經遭到8.4萬票罷免率先殞落。隨後，就有網友翻出陳柏惟2019年的祭品文，並且留言質問「雞排哩！」

陳柏惟在2019年7月，發了一張與王浩宇、黃捷的合照並且表示 「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多喇，他們連我們三個小議員都罷免不掉喇，2020三個都罷免成功我請全台灣人吃雞排，我還保證我們不會跑去香蕉煎餅花一千塊加cheese這就是水準！」

▲王浩宇已在三人當中，成為第一個殞落的民代，不過還是沒有觸發祭品文條件。（圖／記者陳家豪攝）



雖然這則PO文已經1年半之久，但是還是有網友被網友發出來表示，「雞排不要辣」、「免費雞排（1/3）」、「雞排小辣不切」、「不管怎樣先卡一個雞排再說」、「如果2021三個都罷掉也有雞排嗎」。

不過陳柏惟的祭品文兌現條件，是三個人都被罷免，而且是「2020年三個都罷免成功」，第一個被罷免的王浩宇直到2021年才被罷免成功，而且陳柏惟本身是立委，2020年才上任，任期滿1年才能提案連署罷免，所以三個人當中，光是他本人就不可能在2020年被罷免。

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