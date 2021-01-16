王浩宇罷免通過　民眾黨：會推出更優質的候選人

記者陳家祥／台北報導

民進黨籍桃園市中壢區議員王浩宇罷免案16日舉行投票，選舉人數逾32萬，晚間6點左右超過罷免門檻的8萬1940票，王浩宇罷免案成功通過。對此，民眾黨表示，將王浩宇從桃園市議會掃地出門，這也是台灣民主的一個全新的里程碑，「民主不只是聲量，更要質量」。

▲林昭印在罷王總部現場。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨指出，面對製造仇恨對立、散播假訊息、整天引戰疏於監督職責的「全國不分區議員」王浩宇，天冷、疫情都無法阻擋中壢選民表達對民主及自由意志的堅持。在今天，中壢選民透過投下罷免票，展現民主的價值，讓王浩宇成為改制六都以來，首位被罷免成功的市議員。

罷免行動是一場公民表達監督的方式，更是「人民才是這個國家的主人」的最佳展現，當選一位議員只要一萬多票，但要罷免卻要達到八萬多票的門檻，而今天的罷免成功票數，已經遠超越當初議員選舉時支持王浩宇的票數，無庸置疑是民意的展現。

民眾黨表示，今天的投票結果，不只是中壢、桃園選民的勝利，背後代表的意義，在於聲量不再是衡量一個政治人物優劣的指標，王浩宇議員為了搏聲量在網路上無所不用其極的製造對立，造謠生事，甚至是抹黑政敵。這次人民積極參與，成功罷免，這也代表，政治人物以及未來有意從政的年輕人，都不應該再使用類似的手段，效仿王浩宇，用仇恨言論堆高個人聲量、撕裂台灣社會。

「中壢，一直以來都是民主聖地，遙想40餘年前，國民黨在桃園縣長選舉投票過程中作票，引起中壢市民的憤怒，開啟未來政治民主化運動的序幕。」民眾黨指出，今天的罷免結果，正是「中壢事件2.0」，人民和平理性透過一階段、二階段連署，以及最後的罷免投票，將王浩宇從桃園市議會掃地出門，這也是台灣民主的一個全新的里程碑，「民主不只是聲量，更要質量」。

民眾黨指出，王浩宇出身自第三勢力的綠黨，過去以年輕、清新形象獲得中壢選民的高票肯定，連任議員，但他的種種作為，不僅背棄過去力挺他的政黨，更讓第三勢力蒙羞。

民眾黨表示，台灣民眾黨會以王浩宇罷免案作為借鑒，未來在地方經營上，一定會推出更優質、更正向的候選人，努力深耕地方，讓台灣因為有我們可以變得更好。