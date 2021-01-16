王浩宇慘遭中壢人罷免　中選會：不補選、不遞補

記者徐政璿／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今（16日）正式舉行，晚間18時同意票數8.5萬票，已突破門檻8萬1940張同意罷免票，罷免成功，王浩宇成了六都首位遭罷免的市議員。根據中選會說明，被罷免人從公告日起解除職務，依照《地方制度法》規定，由於同一選舉區缺額未達1/2以上，因此缺額將不再補選或遞補，若罷免案未通過，在被罷免人任期內，不得再提出罷免案。

王浩宇罷免案16日正式投票，不少民眾一早就出現在投票所投下神聖的一票。依照桃園市選委會公布，中壢區有32萬7758人，同意票數達總人數的4分之1（8萬1940票），且高於不同意票，罷免就能成立。

傍晚16時結束投票並進入開票作業，晚間近18時同意罷免票已跨過81940票的罷免門檻，來到83160票，而不同意票為7040票，王浩宇已確定被罷免。最後完整票數，仍依中選會公布為主。

許多網友紛紛灌爆王浩宇臉書留言「掰掰全國不分區議員」、「狂賀王前議員成就達成」、「你還有臉經營我是中壢人嗎？」、「當選中壢市民」、「恭喜王浩宇順利當選中壢市民」、「恭喜回歸中壢市民！」、「 好羨慕中壢人可以參與罷免」、「黨內同志去哪了？」

▼王浩宇被罷免成功，網友灌爆臉書。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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