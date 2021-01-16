王浩宇遭罷免　綠營人士批國民黨：為挽救民調「全黨打一人」

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨籍桃園市中壢區議員王浩宇罷免案16日舉行投票，選舉人數逾32萬，晚間6點左右超過罷免門檻的8萬1940票，王浩宇罷免案成功通過。對此，綠營人士直言，罷王案過關，國民黨形同「大砲打小鳥」、「全黨打一人」，明顯是為了挽救國民黨低迷的民調士氣而來。

由於王浩宇爭議性的形象，挺不挺王浩宇在民進黨內也分成兩派，但最後黨內評估，因內部民調顯示，「只要安靜、平順過去，就安全」，因此在投票前都極力避免碰觸此議題；據傳，綠營人士在投票前也透過管道，告知在網路相當活躍的王浩宇，在投票前夕要避免曝光，降低投票被炒熱的機會。只是沒想到，最後罷免案仍通過。

針對霸王案結果，綠營人士表示，不管是王浩宇，或是未來黃捷的罷免案，追溯本根源，這兩件罷免案就是韓國瑜遭到罷免的延續戰，更是國民黨作為挽救低迷士氣的報復性罷免案。國民黨傾全黨之力，從黨主席到立委輪番上陣，只為了罷免王浩宇這一席地方議員，國民黨是「大砲打小鳥、全黨打一人」

綠營人士指出，國民黨挑選王浩宇作為罷免對象，最主要也是罷韓的過程中，王浩宇大力主張要罷免韓國瑜，國民黨容易利用罷韓的報復情緒，來作為罷免行動的催化劑。

綠營人士分析，中壢區是藍大於綠的深藍大本營，以2018年市議員選舉結果來說，中壢區11席的市議員，國民黨籍的就佔了6席，加上屬性偏藍無黨團結聯盟2席，藍營就佔了席，民進黨籍議員包含王浩宇只有3席。

此外，中壢區有85個里，其中有23個里是原眷村，是深藍鐵票區，更是黃復興黨部最容易動員的地方。在這深藍中的深藍選區，國民黨黃復興黨部從頭到尾都是積極動員的主要組織系統，更是在這次的拜免案扮演關鍵的角色。

綠營人士批評，過去罷韓國民黨也要求民進黨不該介入，當時民進黨中央也沒人去高雄參與罷韓活動。但這一次國民黨為了貫徹報復性的罷免，馬英九、江啟臣等黨內要員，不但利用公投連署的第一天就去了中壢，選前更發動黨公職、立委等積極拉票。

綠營人士表示，國民黨傾全黨之力罷免一位地方議員，政治操作完全不遮掩。江啟臣主席更親自錄影片訴求罷王，選前之夜的時候，不但國民黨十多位立委上台，甚至舞台就直接掛上黃復興黨部，加上國民黨革命實踐院院長羅智強也多次公開點名罷免王浩宇，國民黨毫不遮掩全黨打一人，明顯有強烈政治動機，更是為了挽救國民黨低迷的民調士氣。

▲罷免王浩宇成功，信義里里長邱仁德接受民眾歡迎。（圖／記者林敬旻攝）