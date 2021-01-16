門檻是「當選5倍」...王浩宇仍遭罷免　國民黨3大分析





記者徐政璿／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今（16日）正式舉行，下午5時52分同意票數8.3萬票，已突破門檻8萬1940張同意罷免票，罷免成功，王浩宇成了六都首位遭罷免的市議員。對於這次罷免的通過，藍營人士提出3大分析。

桃園市選委會依《公職人員選舉罷免法》公布投票人數，該選舉區有32萬7758人，依規定，同意罷免票數要達25％，且要超過不同意罷免票數；換言之，要有8萬1940張同意罷免票，罷免王浩宇案才會過關。

這次必須達到8萬1940票才能罷免成功，是王浩宇當選票數1萬6292票的5倍之多，最後仍然通過，藍營人士也對此提出3大分析。首先，王浩宇時常透過臉書造謠，政治信任已形同破產，這次民意票數有一定展現，即使王浩宇沒被罷免，「做完任期也是重傷」。

第二，藍營人士認為，民意高達7成反萊豬，王浩宇在萊豬議題與多數民意相左，日前甚至在臉書放上一張牛排照片，並加上「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」這個嚴重污辱原住民的舉動，跨越政治基本道德底線，在地方上湧現極多負評，民意反彈才會如此巨大。

第三，藍營人士指出，在政治效應上，這次充分顯示公民團體與國民黨合作的信任，民意的動員都是公投的暖身加溫，有助於反萊豬公投連署與未來投票的踴躍。

桃園市選委會表示，若罷免案通過，被罷免人從公告日起解除職務，依照地方制度法規定，由於同一選舉區缺額未達1/2以上，因此缺額將不再補選或遞補，若罷免案未通過，在被罷免人任期內，不得再提出罷免案。

▼民進黨籍桃園市議員王浩宇。（圖／記者陳家豪攝）

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