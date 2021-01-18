賴士葆：國民黨反萊豬公投、民團割萊委　兩大主軸一起走效果更好

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日被罷免成功，國民黨革實院院長羅智強將發動罷免挺萊豬的立委。對此，國民黨立委賴士葆18日受訪時表示，國民黨的主軸還是在捍衛食安，推動反萊豬公投，對於民間團體發動割萊委行動樂見其成，必要時也會提供一定協助。

賴士葆表示，黨中央的主軸還是在反萊豬公投，公投連署過程中，如果能有民間團體也在一些區域割萊委，「我想這可以相輔相成，兩大主軸一起走，效果會更好。」

賴士葆認為，前高雄市長韓國瑜、王浩宇遭罷免成功，都是因當地民間團體帶動，風氣形成之後，政黨力量再進來，這樣的模式不管在民進黨、國民黨，都是比較成功的模式，因此國民黨部分還是主打反萊豬公投，目前為止每天都有民眾來辦公室繳交連署書，反應非常熱烈。

賴士葆也提到，國民黨2018年發起反核食公投，通過後順利擋下核食兩年，他認為3月將是日本核災十週年，反核食公投應該再找適當時機再起，否則政府趁機想要開放進來，「國民黨的主軸還是放在捍衛食安，對於民間團體發動割萊委行動，我們樂見其成，必要時也會提供一定協助。」

媒體也追問賴士葆，「割萊委」第一個對象會想到誰，賴士葆說，「我沒有特別去想，不過就看誰跟王浩宇最像嘛！就最有可能嘛！不是有三個人組合照嗎？這就很清楚了，王浩宇模式最可能被罷成。」

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