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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／羅智強點名罷免「3Q掰掰」　陳柏惟親上火線反擊

記者蕭羽耘／台北報導

罷王行動告捷之後，國民黨持續推動罷免黃捷的「罷捷」行動，甚至還直接點名民進黨立委吳思瑤、基進黨立委陳柏惟就是下一波的「割萊委」目標。針對自己成為罷免目標，陳柏惟18日下午1點親上火線反擊。《ETtoday新聞雲》全程直播。

割萊委發起人、議員羅智強18日率先宣告，繼「倒宇天光」之後，就是「3Q掰掰」。全台灣最瞎挺萊豬的王浩宇被罷免下架，自己發動的割萊委行動，除台北罷免吳思瑤外，現在也已認領罷免，要讓「3Q掰掰」。他透露，有台中在地的里長鄭伯其，正式響應割萊委行動；而台中市議員羅廷瑋，也允諾全力支援鄭里長。

遭點名的陳柏惟隨即在臉書火力反擊，他砲轟，羅智強從政沒甚麼歷練，卻心機厲害，升官靠換主、隨時搞鬥爭，年輕時還曾是新黨志工，他批評羅智強也是「全國不分區議員」，製造話題蹭人氣的功力。

陳柏惟表示，羅智強愛製造話題蹭人氣的功力，確實相當厲害，反譏他不只是中國黨「空軍一哥」，更是臉書「斗內一哥」，也就是廣告大王。

陳柏惟還爆料羅智強曾被發現臉書按讚有一半是來自海外，他批評羅智強投身政界以來，要說提出遠景、經營基層，似非強項，但找對主子、四處蹭人氣，就是藍營的一等一。

▲▼陳柏惟針對遭點名罷免受訪。（圖／記者楊蕓攝）

▲台灣基進立委陳柏惟 。（圖／記者楊蕓攝）

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