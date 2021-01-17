1億人改變返鄉計畫　陸推動「就地過年」衝擊春運

▲疫情連兩年衝擊大陸春運。（圖／CFP）

文／中央社台北17日電

中國農曆新年前的「春運」讓防疫系統如臨大敵，但隨著近期多地疫情反彈，官方宣導就地過年，鐵路春運的節前車票預售較往年同期下跌近6成，至少1億人決定改變返鄉計畫。

香港01報導，全國春運電視電話會議15日舉行，中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新表示，受疫情影響，鐵路春運節前車票的預售，較往年同期下跌近6成，預計全國鐵路春運客流將下調至2.96億人次。

為減少人員流動，北京、上海、河南、山西等29個省區市，都已提出倡議要「就地過年」，建議「非必要不返鄉」、「非必要不出省」。國鐵集團在倡議前後的春運客流預測人數，分別為4.07億人次及2.96億人次，「就地過年」影響至少1億人的鐵路行程。

▲春運被稱為地表最大規模的人口遷徙。（圖／CFP）

報導說，民航方面同樣有明顯影響，以往熱門航線常常一票難求，但今年，旅遊平台「攜程」提供的數據顯示，春運返鄉經濟艙機票平均價格為降至人民幣689元（約新台幣3000元），部分航線價格大降，如北京至成都機票價格下降幅度達48%，廣州至成都下降幅度也達43%。

部分航線甚至比鐵路更便宜，例如四川成都飛往浙江杭州的經濟艙平均價格僅為354元，遠低於高鐵二等座的926.5元。

為再減少人潮，中國人力資源和社會保障部、工業和信息化部、民政部、交通運輸部、國務院扶貧辦、全國總工會、全國婦聯等7部門近日更印發通知，指將於1 月21日至3月底，在全國範圍內展開「迎新春送溫暖、穩崗留工」專項行動，鼓勵引導農民工等務工人員留在就業地過年。