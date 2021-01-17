　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北部醫院感染擴大！今急診正常運作　一男性受檢者被送上救護車

記者陳以昇、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（16日）晚間10點突然召開記者會，針對北部某醫院2醫護染疫一案，再新增一名20多歲的護理師同事也確診（案852）；對此，院方深夜也緊急通知，停止收至救護車病患。《ETtoday新聞雲》記者今（17日）上午走訪該院，由於今周日門診休診，但急診仍照常運作，只是現場相當冷清，還有一名男性受檢者被送上救護車。

▲▼北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲該院檢疫所內還有其他民眾等待採檢。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，北部該院自從爆發2醫護人員染疫後，12日曾啟動應變計畫，將急診患者改送往他院治療，直到16日下午該院才開放輕症患者可送來急診，但16日晚間隨即爆出該院第3名護理人員染疫，感染範圍進一步擴大，院方除了緊急召回相關接觸民眾立刻到院篩檢外，院方第一時間也再度通知，所有急診一律改送其他醫院，直到今凌晨1時才通報，院內可收治一般急診患者，但重症或OHCA傷患仍然不收。

《ETtoday新聞雲》記者今早走訪該院，但由於周日門診休診，僅有急診正常運作，但院內相當冷清，並無太多急診傷患；另一方面，記者也目擊院方在外搭建檢疫站，內部工作的醫護人員全副武裝，有數名民眾接獲通知後到場採檢，隨後緩緩上車離開現場；此外，記者還發現，該院急診門口上午駛進了一輛救護車，5名醫護人員身穿防護服，合力將一名男性受檢者送上救護車。

▼記者目擊院內一名男性病患搭上救護車，疑似轉往他院治療。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

ET快訊
砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！　管委會淡定回應他更
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞卷沒雞肉！客拍桌怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

太平山翠峰山屋冰霰+雪花15分鐘　追雪遊客樂壞了

「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS的氛圍讓防疫網被撕裂

北部醫院感染擴大！今急診正常運作　一男性受檢者被送上救護車

醫護友人約吃飯！他回1句話爆炸了　網挺這方：誰都會不爽

「某些人像打雞血一樣興奮」　醫點名這類人：要不要離開台灣？

笑容比蛋糕還甜！「最美韓粉」捧蛋糕慶中壢　大眼美照狂吸1.4萬讚

快訊／疫情有變化？指揮中心下午記者會「陳時中親自主持」

台灣燈會2座副燈亮相！牛年「結合喜鵲、狀元」祈福包中

學測物理「考大觀念、大重點」　補教師：考前寫完５年歷屆

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

雞卷沒雞肉！客拍桌怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

太平山翠峰山屋冰霰+雪花15分鐘　追雪遊客樂壞了

「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS的氛圍讓防疫網被撕裂

北部醫院感染擴大！今急診正常運作　一男性受檢者被送上救護車

醫護友人約吃飯！他回1句話爆炸了　網挺這方：誰都會不爽

「某些人像打雞血一樣興奮」　醫點名這類人：要不要離開台灣？

笑容比蛋糕還甜！「最美韓粉」捧蛋糕慶中壢　大眼美照狂吸1.4萬讚

快訊／疫情有變化？指揮中心下午記者會「陳時中親自主持」

台灣燈會2座副燈亮相！牛年「結合喜鵲、狀元」祈福包中

學測物理「考大觀念、大重點」　補教師：考前寫完５年歷屆

傳銷男 「1傳98」　 吉林超級傳播鏈再增17人

渣打銀行傳下月裁員「鎖定資淺員工」　台灣新總座本月剛上任

NCC前瞻編155億補助5G建設　賴士葆：誓死反對「退傭」給電信商

「滿臉血」躺路邊喘息...牠下秒抬頭問號　網細看笑噴：還我眼淚

黑貓乖躺椅「搖搖入睡」比嬰兒好哄！　網融化：好大隻的寶寶

領航猿里德、傑克出戰　夢想家推出杰倫搭配塔克求第2勝

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

WhatsApp要求用戶提供資訊給臉書　用戶不滿紛跳槽

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

生活熱門新聞

快訊／北部某醫院突群聚近30人

北部醫院急通知：停收救護車病患

快訊／北部醫院新增1例本土

陳時中前天發燒、咳嗽　坦言已採檢

快訊／疫情有變化？指揮中心下午記者會「陳時中親自主持」

桃園某醫院爆院內群聚！休息室驗出病毒

媽確診7採陽　他曝「一家隔離康復過程」：真的慘到不行

快訊／07：10地牛翻身！　初判震度3級以上

快訊／半個台灣有感！07：10規模5.4地震　最大震度4級

桃園某醫院擴大　林靜儀：定義為院內群聚

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

情侶退房她怒爆　床單「根本命案現場」

北部醫院染疫醫「感染源」曝光！案812美返台60多歲男

更多熱門

相關新聞

紐時爆東奧可能取消　日政府回應了

紐時爆東奧可能取消　日政府回應了

針對美國紐約時報報導東京奧運與帕運可能被迫取消，日本內閣官房長官加藤勝信今天重申，相關人士正朝大會如期舉辦，做好包括防疫對策在內的準備。

封院隔離「誰來顧病人？」他憂醫療崩解

封院隔離「誰來顧病人？」他憂醫療崩解

北京疫苗接種破170萬人 外賣小哥「全副武裝」排排站打第一針

北京疫苗接種破170萬人 外賣小哥「全副武裝」排排站打第一針

「某些人像打雞血興奮」　醫點名這類人：要不要離開台灣

「某些人像打雞血興奮」　醫點名這類人：要不要離開台灣

餐會爆濺血衝突！高大成回應了

餐會爆濺血衝突！高大成回應了

關鍵字：

新冠肺炎疫情北部醫院醫護群聚陳時中檢疫影音

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面