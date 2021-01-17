北部醫院感染擴大！今急診正常運作　一男性受檢者被送上救護車

記者陳以昇、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（16日）晚間10點突然召開記者會，針對北部某醫院2醫護染疫一案，再新增一名20多歲的護理師同事也確診（案852）；對此，院方深夜也緊急通知，停止收至救護車病患。《ETtoday新聞雲》記者今（17日）上午走訪該院，由於今周日門診休診，但急診仍照常運作，只是現場相當冷清，還有一名男性受檢者被送上救護車。

▲北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

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▲該院檢疫所內還有其他民眾等待採檢。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，北部該院自從爆發2醫護人員染疫後，12日曾啟動應變計畫，將急診患者改送往他院治療，直到16日下午該院才開放輕症患者可送來急診，但16日晚間隨即爆出該院第3名護理人員染疫，感染範圍進一步擴大，院方除了緊急召回相關接觸民眾立刻到院篩檢外，院方第一時間也再度通知，所有急診一律改送其他醫院，直到今凌晨1時才通報，院內可收治一般急診患者，但重症或OHCA傷患仍然不收。

《ETtoday新聞雲》記者今早走訪該院，但由於周日門診休診，僅有急診正常運作，但院內相當冷清，並無太多急診傷患；另一方面，記者也目擊院方在外搭建檢疫站，內部工作的醫護人員全副武裝，有數名民眾接獲通知後到場採檢，隨後緩緩上車離開現場；此外，記者還發現，該院急診門口上午駛進了一輛救護車，5名醫護人員身穿防護服，合力將一名男性受檢者送上救護車。

▼記者目擊院內一名男性病患搭上救護車，疑似轉往他院治療。（圖／記者陳以昇攝）