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嚴防成為下個河北　陸省級兩會今起跑「縮短會期防疫」

▲▼ 2021大陸省級兩會。（圖／翻攝 中新網）

▲河南省十三屆人大四次會議大會籌備現場。（圖／翻攝河南人大網）

記者任以芳／綜合報導

今年是中共「十四五」規劃開局之年，除了疫情嚴重的河北省級兩會宣布延期，河南省政協十二屆四次會議今（17日）開幕，其他省級兩會將按時舉行。據了解，受疫情影響，這次省級兩會一些地區縮短會期、嚴控會議規模。因此，外界預估，今年三月將在北京舉行的兩會時間可能比照去年模式，縮短會期、持續擴大嚴控防疫。

依照過去慣例，每年三月北京舉行兩會時長都是14天左右，去年因疫情影響，會期推遲到五月底，時間也縮短成一星期，會議期間防疫工作非常嚴格。眼下大陸本土病例又起，其中，河北疫情嚴峻，外界推估越接近三月兩會時間，北京防疫控管將更加嚴格，甚至有機會比照去年模式，考慮縮短會期的可能性。

至於目前地方兩會執行情況？據陸官媒《新華社》報導指出受疫情影響，今年大多數省份將省級兩會的時間定在1月中下旬，一些地區調整了會議召開時間，並對會期進行壓縮，嚴控會議規模。例如，河北省決定推遲原定於1月25日召開的省級人代會，具體開會時間另行決定。隨後，遼寧省也宣佈，適當推遲召開遼寧省第十三屆人民代表大會第五次會議，具體開會時間另行決定。

會議時間方面，目前，北京方面宣佈，人代會將壓減會期和口頭報告時長，正式會期擬壓減為4天半，為保證代表審議時間，每次全體會議時長控制在1.5小時以內。今起就正式進入「兩會時間」的河南，往年該省政協會議會期一般是5至6天，今年會期壓縮至3天半。

特殊之年各地將亮出怎樣的成績單？報導稱，按照慣例，大陸全國兩會召開之前，每年年初集中舉行的省級地方兩會，歷來都是外界觀察中國地方經濟社會發展的重要窗口。各地的政府工作報告將亮出各地過去一年的發展成績單，並公佈今年的經濟發展目標。

剛過去的2020年，新冠肺炎疫情重創世界，而中國經濟在經歷下挫之後，成功實現「V」字反彈。去年10月，國際貨幣基金組織(IMF)公佈「世界經濟展望」，並指出中國將是2020年世界主要經濟體中唯一保持正增長的國家，「中國的復蘇速度快於預期」。

▲▼2020,人大兩會,港版國安法,表決,七常委。（圖／記者任以芳攝）

▲今年是大陸「十四五」規劃的開局之年。（圖／記者任以芳攝）

報導指出，2020年是決勝全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，隨著2021年省級兩會開幕，各省份將交出怎樣的經濟社會發展成績單，無疑備受矚目。此前，包括雲南、安徽等地在內的多個省份，都通過不同形式，對政府工作報告公開徵求意見建議。諸如住房、教育、食品安全、醫療、養老等，都是各地徵求意見建議的關鍵詞。

今年是大陸「十四五」規劃的開局之年，各地兩會對地方發展作出的新佈局，外界矚目。去年10月舉行的中共十九屆五中全會提出了「到二〇三五年基本實現社會主義現代化遠景目標」和「十四五」時期經濟社會發展主要目標。這些重要目標由經濟、科技、市場、教育、文化、法治、生態等眾多領域一個個具體目標組成，共同勾畫出面向未來的目標路線圖。在去年底，各個省份陸續審議通過了本省份的「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議。諸如區域經濟、都市圈、擴內需、雙循環、核心技術突破等，被各地頻頻提及。

此外，會風會紀歷來也是省級兩會重點強調的內容。例如，北京的人代會明確提出，大會將進一步嚴肅會風會紀。嚴明會議紀律，確保大會風清氣正。嚴格落實大會出席要求，嚴格執行請假制度，確保大會出席率。嚴格落實中央八項規定精神，厲行節約，勤儉辦會。

▼ 2021大陸省級兩會開會時間。（圖／翻攝 中新網）
 

▲▼ 2021大陸省級兩會。（圖／翻攝 中新網）

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