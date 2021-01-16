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桃園某醫院擴大「50多位醫護隔離」　林靜儀：要定義為院內群聚了

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲國內再增本土案例，桃園某醫院爆群聚感染，指揮中心緊急開記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園某醫院爆發群聚感染！醫師照顧新冠患者後染疫，護理師女友也跟著確診，指揮中心緊急採檢，16日結果出爐，同院的護理師同事也確診，是國內第852起病例。對此，有醫師出面以312字呼籲，希望民眾不要太過苛責，「請大家給防疫責任醫院醫療人員最大的溫暖與支持，#前線士氣不能受挫！」

國內第838起案例為桃園某醫院的醫師，曾經照顧第812起感染案例，後來確診新冠肺炎，同住的護理師女友也跟著染疫，是國內第839起病例。

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指揮中心擴大採檢，匡列院內同科系、短暫接觸者共452人，緊急進行採檢，16日採檢結果出爐，又有一名年約20歲的護理師同事確診，是國內第852起病例。據了解，第852例在護理站工作時，曾與第838例短暫接觸。

對此，指揮中心指揮官陳時中說明，匡列接觸者完畢後，採取「封病房不封院」的方式，還有22名醫師、32名護理人員進行居家隔離，個案們上班的病房也已經關閉、進行全面消毒，病房內的病人則安排一人一室，進行隔離，住院病人也實施只出不進的原則。

▼林靜儀出面力挺醫護。（資料照／記者林敬旻攝）

▲▼民進黨中執會，立委林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）

對此，民進黨前立委、婦產科醫師林靜儀在臉書上說明，第852例與第838例為同事，工作接觸約為1小時，已經確定有院內感染，「這次要定義為#院內群聚了。」

林靜儀指出，第852例先前採檢陰性，後來出現症狀後，立刻就醫，與醫師都相當有警覺性，再次進行採檢，確診新冠肺炎，希望民眾不要究責個人、批評感染者，才不會導致個案不敢就醫。

林靜儀向第一線人員打氣，撐了一年相當辛苦，但希望能繼續努力下去。她同時也說明，各醫院應該全面檢視院內動線、就診與陪病的規劃，調整檢討污物清潔、日常醫療的消毒工作，減少非必要性的聚餐、會議，暫停評鑑等非醫療必須的活動。

林靜儀提到，目前正值寒流，也是急診、心血管疾病的高峰期，衛福部與各區域防疫責任醫院、周邊醫院，應該討論分配住院、手術、急診的分工模式，也希望民眾給予防疫責任醫院的醫療人員支持、溫暖，「#前線士氣不能受挫！」

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