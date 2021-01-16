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杜特蒂：總統不是給「女人」當的！　親自勸告女兒2022別參選

▲▼ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）時常發表驚人言論，他14日公開表示，女人不適合成為總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日表示，總統的職位不是給女性當的，也已經勸告女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）切勿投入2022年大選。他說，「女人與男人的情緒構造完全不同，這會讓你發瘋的。」

75歲杜特蒂接受《詢問者報》採訪時發表上述看法。他說，若想到薩拉「將必須經歷我走過的一切」，就感到非常不捨，因此才會出言勸退。

42歲的薩拉任職達沃市（Davao City）市長，在最近一次2022年總統候選人民調中遙遙領先。但她14日向《路透社》表示，已經告知父親，自己無意競選總統，「我沒有在作秀，也不是最後一刻才做出決定的人。」

《華盛頓郵報》指出，雖然杜特蒂宣稱女人不適任總統，但他的前2屆總統與副手布雷多（Leni Robredo）都是女性。杜特地過去就時常發表貶低女性的言論，包括公開說出「婊子」一詞，頻繁在性侵議題上開玩笑等等。總統發言人持續淡化上述厭女言論，宣稱這只是在國家發生悲劇或重大政治事件之際「緩和情緒」的無害舉動。

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