上任秒廢川普政策！拜登就職日將簽12政令　1.9兆紓困計畫成焦點

▲拜登將在20日上任時，簽署約12項的行政命令，以兌現他在競選期間的承諾。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國當選總統拜登即將上任的白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）16日表示，拜登將在20日上任時，簽署約12項的行政命令，以兌現他在競選期間的承諾。據悉，他即將頒布的政策改革包括住房、學生貸款、氣候變化和移民等相關方面的政策改革。

綜合路透社與CNN報導，拜登在競選期間就重複提起，自己將在上任後推翻現任總統川普的多項政策。在克萊恩16日發給記者的備忘錄中寫明，在拜登20日上任當天，他將宣布重新加入川普退出的《巴黎氣候協議》、取消針對穆斯林為主國家的旅遊禁令、延長聯邦學生貸款償還的緩衝期、要求國民戴口罩等措施。

▲拜登準白宮幕僚長克萊恩表示，拜登的最新政策與巴黎氣候協議、旅遊禁令、學生貸款、防疫等措施有關。（圖／達志影像／美聯社）

除了在上任第一天就簽署行政命令外，拜登還計劃在上任的100天內，向國會提交一份大規模移民計劃，好讓目前滯留美國的數百萬非法移民有機會獲得公民身份。另外，拜登也表示，他希望最近宣布的1.9兆紓困計畫是國會在他上任後討論的第一個問題。

克萊恩也指出，拜登也計劃簽署更多行政命令，來改變新冠疫情所帶來的危機。據悉，拜登將在1月22日向內閣下達命令，要求政府「立即採取行動，解決這些問題，以便國家能更好地被重建」。

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