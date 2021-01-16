川普爆反擊「挺彈劾」10名背叛者！急召顧問密會　搶救黨內聲勢

▲美國總統川普將在下周卸任。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普被指控煽動國會山莊騷亂，13日二度遭眾議院彈劾，如今正在準備參院聽證會的辯護策略。《華爾街日報》等美媒引述知情人士說法爆料，他擔心被更多共和黨人士「背叛」，在下台前趕緊召集政治顧問，要求深入了解10名支持彈劾的同黨眾議員，被認為有意發動反擊。

知情人士透露，川普召集政治顧問，想要了解支持彈劾議員是誰、2年後競選連任可能遇見哪些對手，或者他以前曾為這些人做過什麼事。

知情人士說，川普近日也找上數名共和黨議員，諮詢應該由誰領導參院彈劾聽證會的法律團隊。顧問們紛紛呼籲，別再聘請其私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），因為總統此刻需要的是一名堅守事實的幹練律師。

《華爾街日報》寫道，川普卸任後將失去總統職位與部份黨內控制力；高達10名共和黨人支持彈劾是一件前所未有的事件，也展現國會山莊騷亂在黨內造成非常嚴重的分裂。

根據昆尼皮克大學（Quinnipiac University）於7至10日實施的民調，大多數美國人認為，川普應該為國會山莊騷亂負責，辭職下台。但是，高達71％共和黨選民仍認可川普處理總統工作的方式。

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