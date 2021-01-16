俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街！輕咬手指擺拍　高調PO網狂炫

▲巴西色情女演員盧安娜（Luana Kazaki）穿著薄紗三點全露逛街。（圖／翻攝當事人推特）

記者吳美依／綜合外電報導

巴西色情影片女演員盧安娜（Luana Kazaki）作風豪放，時常在社群媒體上分享性感照片。她這次穿著「三點全露」的黑色薄紗洋裝，前往博阿維亞任（Boa Viagem）雷西非購物中心（Recife Shopping）逛街，還擺出「咬手指」的姿勢拍照，高調分享到網路上，立刻引發熱議。

盧安娜的黑色薄紗非常透明，幾乎等於沒穿，大方露出乳頭，私處也清晰可見。她將照片分享到推特上並表示，「我們實現了對所有人而言都不可能的目標！我們選擇雷西非購物中心，見證巴西最大膽的暴露主義。」

《伯南布哥日報》等外媒報導，雷西非購物中心14日證實此事，並在聲明中指出，盧安娜一開始穿著短褲與外套入場，不久後才到廁所換上薄紗，與陪同友人找位置拍照，由於過程非常迅速，所以沒有引來保全注意。商場強調，絕對不容忍這種行為。

許多網友為之瘋狂，但也有不少民眾痛批盧安娜只是想紅，甚至以「犯罪」、「猥褻」來形容此行為，「這間商場時常有孩子光顧，她對於業者極度缺乏尊重」、「這件事表明，商場的安全性下降了」。

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