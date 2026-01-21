　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅真相！德智庫揭「96%是美國人納稅錢」　外國僅付4%

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲ 川普去年4月宣布對等關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府大規模實施關稅政策，究竟由誰買單？德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）19日公布的報告指出，高達96%的關稅成本落在美國人頭上，外國出口商僅負擔4%，與川普「關稅由其他國家和國外出口商承擔」的說法矛盾。

綜合《商業內幕》等外媒，研究團隊追蹤2024年1月至2025年11月間，總值近4兆美元的逾2500萬筆進口貨運資料，發現關稅成本幾乎完全轉嫁到美國境內。報告指出，「美國進口商與消費者承擔了幾乎所有代價」，美國政府2025年增加的2000億美元關稅收入，實際上「幾乎完全是美國人納稅錢。」

基爾研究所分析顯示，進口價格與關稅呈現近乎1比1的同步上漲，同時貿易量萎縮。關稅衝擊首先打擊進口商與批發商，接著蔓延至製造商、零售商，企業面臨自行吸收或轉嫁給消費者的兩難，最終結果是美國消費者面臨更高物價，不分進口商品或使用外國零件的本土產品，商品供應也出現更顯著短缺。

這項結論與哈佛商學院、耶魯大學預算實驗室此前的研究結果吻合，德意志銀行及美銀分析師去年也曾稱是美國人在為關稅買單。但川普仍持續推動關稅政策，17日更為奪取格陵蘭揚言對丹麥等歐洲國家課稅。美國最高法院近期將就川普依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施關稅的合法性作出裁決。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鄰近101！「台北版九龍城寨」都更啟動
張文散發「危險感」！　哥哥結婚拒邀他：怕弟弟會殺人
快訊／範圍擴大！　10縣市「非常寒冷」
台股爆史詩級大量！　三大法人聯手重砍
快訊／不只滿堂紅！　「虎爺台菜私廚」詹軒文等8人遭拘捕
正妹拔智齒搞1.5小時「還削骨」　痛到崩潰怒告牙醫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關稅成本美國消費川普政策經濟影響報告分析

