英國發現11例「巴西變種病毒」！　科學家證實：可能早就入侵

記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦帝國學院（ICL）病毒學家巴克禮（Wendy Barclay）證實，國內已經發現11起巴西變種病毒案例，且毒株可能已經入侵「一段時間」，但並非日本旅客身上發現、能夠釀成重複感染的「瑪瑙斯突變病毒」（Manaus variant）。

▲英國發現來自巴西的變種病毒，但不是更具傳染力的「瑪瑙斯突變病毒」。（圖／路透）



綜合BBC、《太陽報》與《泰晤士報》報導，巴克禮是領導G2P英國國家病毒學聯盟的權威學者，也是呼吸道病毒威脅諮詢小組（Nervtag）成員，向政府首席醫療官提供服務。她指出，巴西出現2個不同的新突變病毒，雖然國內病例不是「令人擔憂的」瑪瑙斯突變病毒，但可能已經入侵「一段時間」，並且承諾研究團隊將謹慎追蹤。

首相強生（Boris Johnson）的發言人表示，波頓當（Porton Down）科學園區研究團隊正在調查巴西變種病毒，根據目前證據，該毒株也許更具傳染性，但不影響疫苗有效性。

英國去年底發現變種病毒，導致感染激增，如今雖已展開疫苗施打，疫情依然嚴峻。唐寧街15日起禁止來自巴西、葡萄牙、非洲維德角（Cape Verde）等地航班，強生之後又宣布，為了在「關鍵階段」保護國民免於「未知變種」影響，18日起暫時關閉所有旅行管道。

巴西亞馬遜州（Amazonas）所發現的瑪瑙斯病毒株，與在英國、南非發現的病毒一樣，都因棘蛋白（spike protein）發生名為「E484K」變異，能夠更有效避開中和抗體。

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