伊凡卡邁阿密買地是「從政第一步」　最快2022可進佛州參議院

▲美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統川普長女、第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）日前傳出，與丈夫庫許納將在邁阿密有「億萬富翁地堡」（billionaire bunker）之稱的印地安溪島購置地產。現有媒體爆料，買地計劃已經進入最後階段，且伊凡卡的目的不僅是為搬離白宮作準備，也可能是在為實現將來的政治抱負打下基礎。

根據《太陽報》報導，伊凡卡與庫許納（Jared Kushner）在佛州邁阿密地區積極找地，最終選擇一塊1.84英畝（約2250坪）的土地，地點在有「最獨特的自治市」、「億萬富翁的地堡」之稱的印地安溪島（Indian Creek Island），島上僅有34戶，除了一支13人警隊，海上也有24小時巡邏隊。更重要的是，川普2016年與今年的總統大選在佛州都獲得勝利，如果伊凡卡將來選擇從政，佛州將為她提供潛在的機會。

據消息人士向CNN指出，伊凡卡「毫無疑問地」肯定有政治野心，「她想要參選，但還在想要選什麼。」前《坦帕灣時報》政治版編輯史密斯（Adam C. Smith）表示，在佛州扎根當然只是第一步，假如伊凡卡對低調的政治職位不感興趣，那她就有可能進入參議院，另外，前佛州眾議院長、現任參議員盧比歐（Marco Rubio）有望在2022年競選連任，「但如果伊凡卡想參選，我想盧比歐不會阻止她。」

報導稱，伊凡卡並未公開否認自己有政治野心，也未曾排除在未來參選總統的可能性，且佛州法律規定，在擔任政治職位之前須在佛州當地居住滿2年，無論如何，警備森嚴的印地安溪島都是一個等待時機的好地方。現年39歲的伊凡卡夫婦據傳，已經支付3180萬美元（約新台幣9億元）訂金，而這塊土地每年稅額高達47.2萬美元（約新台幣1345萬元）。

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