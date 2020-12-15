　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊凡卡邁阿密買地是「從政第一步」　最快2022可進佛州參議院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統川普長女、第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）日前傳出，與丈夫庫許納將在邁阿密有「億萬富翁地堡」（billionaire bunker）之稱的印地安溪島購置地產。現有媒體爆料，買地計劃已經進入最後階段，且伊凡卡的目的不僅是為搬離白宮作準備，也可能是在為實現將來的政治抱負打下基礎。

根據《太陽報》報導，伊凡卡與庫許納（Jared Kushner）在佛州邁阿密地區積極找地，最終選擇一塊1.84英畝（約2250坪）的土地，地點在有「最獨特的自治市」、「億萬富翁的地堡」之稱的印地安溪島（Indian Creek Island），島上僅有34戶，除了一支13人警隊，海上也有24小時巡邏隊。更重要的是，川普2016年與今年的總統大選在佛州都獲得勝利，如果伊凡卡將來選擇從政，佛州將為她提供潛在的機會。

據消息人士向CNN指出，伊凡卡「毫無疑問地」肯定有政治野心，「她想要參選，但還在想要選什麼。」前《坦帕灣時報》政治版編輯史密斯（Adam C. Smith）表示，在佛州扎根當然只是第一步，假如伊凡卡對低調的政治職位不感興趣，那她就有可能進入參議院，另外，前佛州眾議院長、現任參議員盧比歐（Marco Rubio）有望在2022年競選連任，「但如果伊凡卡想參選，我想盧比歐不會阻止她。」

報導稱，伊凡卡並未公開否認自己有政治野心，也未曾排除在未來參選總統的可能性，且佛州法律規定，在擔任政治職位之前須在佛州當地居住滿2年，無論如何，警備森嚴的印地安溪島都是一個等待時機的好地方。現年39歲的伊凡卡夫婦據傳，已經支付3180萬美元（約新台幣9億元）訂金，而這塊土地每年稅額高達47.2萬美元（約新台幣1345萬元）。

更多相關新聞
►美媒爆伊凡卡「豪擲9億」邁阿密買地產　出白宮後將爽住海岸豪宅
►快訊／鬆口了！　俄總統普丁祝賀拜登勝選：兩國合作符合世界利益
►快訊／川普宣布：美國司法部長在聖誕節前離職

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►免沖洗、趕走毛躁分岔

 
ET快訊
快訊／國道1號聯結車追撞4車　4人送醫搶救中
含鎘米餅「全用國產米！」　農委會：公糧非嬰幼兒食用標準
路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」
買3顆麻糬　收銀員誤開「400萬元發票」急尋人
林志玲過完生日近照曝光　網驚：認不出來
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拍照道具變老公！　24歲幼教老師愛上超硬公事包：比男人還懂我

《紐時》狂讚台灣是「世界上最重要的地方」：影響力還會更大

太猖狂！大馬機車男當街「砸窗搶包包」　車主紅綠燈前奮力抗匪

伊凡卡邁阿密買地是「從政第一步」　最快2022可進佛州參議院

快訊／鬆口了！　俄總統普丁祝賀拜登勝選：兩國合作符合世界利益

加州華裔男認「為中國竊取機密」　美10年重要研究資料全賣了

為拍「懸崖美照」翻過欄杆　她突腳滑…慘墜27層樓高山谷身亡

快訊／日「推特殺人魔」殺9人判死！殘忍肢解藏保冷箱

帛琉控中國漁船「違法捕撈」扣留28人　查獲海參225公斤

美聯邦機構「連環驚爆被駭」！國土安全部也中鏢　FBI鎖定俄國

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

騎車遇野狗猛吠狂追千萬別怕！ 達人教訣竅「不跑不吵穩定離開」

台南「在地人最愛」小吃大公開　2元水餃、25元米糕：觀光客別來

拍照道具變老公！　24歲幼教老師愛上超硬公事包：比男人還懂我

《紐時》狂讚台灣是「世界上最重要的地方」：影響力還會更大

太猖狂！大馬機車男當街「砸窗搶包包」　車主紅綠燈前奮力抗匪

伊凡卡邁阿密買地是「從政第一步」　最快2022可進佛州參議院

快訊／鬆口了！　俄總統普丁祝賀拜登勝選：兩國合作符合世界利益

加州華裔男認「為中國竊取機密」　美10年重要研究資料全賣了

為拍「懸崖美照」翻過欄杆　她突腳滑…慘墜27層樓高山谷身亡

快訊／日「推特殺人魔」殺9人判死！殘忍肢解藏保冷箱

帛琉控中國漁船「違法捕撈」扣留28人　查獲海參225公斤

美聯邦機構「連環驚爆被駭」！國土安全部也中鏢　FBI鎖定俄國

U20隊長梁孟昕想跟偶像吳彥澍念輔大　青年隊常客目標成人隊

盧廣仲、ØZI新竹跨年！　陳漢典搭檔「心中女神」超興奮

包裹釘廣告「千元衣服毀了」　宅配只賠280！闆娘火：這樣的品質

拍照道具變老公！　24歲幼教老師愛上超硬公事包：比男人還懂我

郭台銘11月鴻海持股按兵不動　3月至今資產大增280億元

狂批投資客惹打房　顏炳立怒：沒有雞犬升天、卻亂得雞犬不寧

「我希望爸爸死掉」！5歲男童許下生日願望…下秒含恨離世

嬤訓話別再抓壁虎！　貓孫嫌吵緊閉眼「裝沒聽見」：下次我還敢

南迴鐵路電氣化12/23全線通車！高雄衝花蓮省39分　行經最美海景鐵道

22歲上兵缺氧過久成植物人　洪慈庸：該檢討偏鄉單位醫療人力

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

Pornhub開鍘「一夜刪百萬部影片」新規上路

iPhone 12搶翻！日3C行員工列2缺點：不要馬上買

Google大當機　網：2020年完整了

即／日「自殺募集」殺人魔分屍9人判死

男友竟是親哥　阿嬤曝驚天秘密

更新／美選舉人團正式投票　拜登確定入主白宮

英驚現新病毒株！衛生大臣：已通報WHO

出獄3天慘被趕！房東要趙斗淳妻「馬上搬家」

全美第一針　紐約護士接種疫苗

「地球最孤獨的女人」曝！隱居76年

10歲女童被怪男擄走　慘成焦屍

川普翻盤？《華郵》誤灌5張選舉人票給川普

美國大選　一次看懂選舉人團投票

女鄰居垃圾桶放2個月　打開發現腐屍

更多熱門

相關新聞

拜登當選總統　蘇貞昌：財經政策沒有變動

拜登當選總統　蘇貞昌：財經政策沒有變動

美國選舉人團於美東時間14日正式選出拜登為下任總統，拜登發表演說表示，他贏得306張選舉人票，與4年前川普得票數相同，當時川普自稱取得壓倒性勝利，他期盼川普現在也能承認選舉結果。對此，行政院長蘇貞昌15日表示，以台灣誒美國合作的情形，目前相關財經政策沒有任何變動。

即／俄總統普丁恭喜拜登贏得大選

即／俄總統普丁恭喜拜登贏得大選

加州男認「為中國竊取美國機密」

加州男認「為中國竊取美國機密」

美聯邦機構連環被駭！國安部中鏢

美聯邦機構連環被駭！國安部中鏢

獵人爸誤把兒子當鹿　當場射殺

獵人爸誤把兒子當鹿　當場射殺

關鍵字：

伊凡卡川普邁阿密參議院第一千金參議員庫許納佛羅里達佛州印地安溪島北美要聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

即／台中市議員張玉嬿車禍！「顱內出血、骨盆骨折」

Pornhub「2大教師片」全下架　鄉民哭了

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

她酒醉摔車被送醫　急診室內遭醫師怒賞巴掌！

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

逆轉？女急診室醉喊「寶貝」被賞巴掌！院方還原真相

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面