神秘文字「1F」詭現家門口垃圾桶　網曝恐怖目的！她嚇壞急報警

▲覆蓋薄薄積雪的垃圾桶，出現神秘註記「1F」。（圖／翻攝自tiktok）

記者詹雅婷／編譯

美國幾乎每棟獨立住房都配有垃圾桶，但當地一名女子前陣子早上去倒垃圾時意外發現，垃圾桶標註「1F」的詭異字樣，隨後PO網尋求解答。豈料，根據部分網友說法，這意味著「一個女的」的意思，可能早被監視，讓她嚇得報警。

太陽報報導，女子杰德（Jade）住處近日下雪，家門外的階梯、草地等地方都覆蓋著一層薄薄積雪，正當她一如往常走進花園去倒垃圾時，突然發現垃圾桶上的積雪有著神秘註記「1F」，讓她感到相當疑惑，隨後拍下影片PO上抖音平台。

沒想到，這段影片受到大批網友高度關注，如今觀看次數及按讚數雙雙衝破百萬次，因為「1F」似乎是不祥的預兆。網友紛紛留言提到，「1F代表『一個女的』，那是在告訴別人，妳是一個人住」、「妳被監視了，要小心」、「寶貝妳已經成為目標」，另外也有人建議，可以用雪把原本的1F蓋掉，利用2M（2個男人）替代。

在杰德看到上述評論後嚇壞，直接報警處理，警方直言現階段的線索無法採取進一步行動，但告誡她必須保持警惕，或去親戚友人家住一段時間。

最後，杰德決定去母親家住個幾天，計畫過一陣子後才會返家，但會找其他人陪同。