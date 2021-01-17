　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

挺川示威危機升級！FBI警告「拜登就職50州恐暴亂」　全美加強維安

▲▼白宮已在為拜登的就職典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

▲為防止暴力活動爆發進而引發憾事，美國各州都積極加強維安，為拜登的就職日做準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國國會被暴民強闖后，各城市即紛紛設置路障、部署警力，為可能爆發的新一波暴力抗議活動做準備。美國聯邦調查局（FBI）也再次警告，從1月16日開始，一直到20日拜登的就職典禮，所有州都有出現武裝示威的可能。各州警隊都已做好準備，以應對這項挑戰。

據路透社報導，密西根、維吉尼亞、威斯康辛、賓州和華盛頓等都出動了警隊來加強安全。與此同時，最近剛頒布「緊急狀態」的華盛頓則幾乎空無一人，國會附近的街道被封鎖，警察在各處加強巡邏，以避免憾事重演。報導稱，美國極右翼、反政府和極端主義的布加洛運動（boogaloo movement）數週前已計劃，要在美國50個州舉行抗議活動。各地在16日發生了幾個示威活動，但大部分的州議會還算安全。

德州公共安全部在15日晚間發表聲明指出，情報顯示，「暴力極端分子」可能會利用武裝抗議活動「進行犯罪行為」，因此德州計劃在總統就職日當天關閉州議會大廈。而密西根州政府則在州議會大廈外豎起圍欄、取消下週議會，並動員全州警察加強維安。考慮到疫情與安全問題，拜登20日的就職典禮慶祝活動會主要在網上舉行，但他仍計劃在國會大廈宣誓就職，並發表就職演說。

►美國男帶「上膛手槍逾500發子彈」闖華府檢查站　證件造假露餡
►最新民調：80%美國人認為「美國正在崩潰」！
►全美安全隱憂升高！　外媒曝：拜登就職預演「延後1天」

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

CP值最高「小資經典保養」！Innisfree綠茶籽精華液套組

 
ET快訊
孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？
快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180
今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：川普續封殺華為　商務部撤銷英特爾等供貨商許可證

夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊鄰住家

俄國反對派領袖堅持飛回莫斯科　一下機就被警方拘捕

英國再增近4萬人染疫！　8.9萬人病故居歐洲之冠

參議員高升副總統！　賀錦麗就職日前2天向參議院辭去職位

奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台

反對派領袖飛回俄羅斯…飛機已經起飛　落地可能馬上被捕

印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

登山家跌落深谷…GPS紀錄「大墜落」　冬季攻頂失敗命喪K2峰

狂鴿橫越1.2萬公里太平洋…耗盡體力終於到澳洲　結果要被殺了

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

辭洗車工作！扛2份工只睡4↓小時　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧兒女

高大成餐會爆「黑幫模式」 包廂抽菸被勸止...悍女狂呼巴掌

增1本土病例！為案838同院醫師　二採「陰轉陽」...累計4醫護確診

路透：川普續封殺華為　商務部撤銷英特爾等供貨商許可證

夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊鄰住家

俄國反對派領袖堅持飛回莫斯科　一下機就被警方拘捕

英國再增近4萬人染疫！　8.9萬人病故居歐洲之冠

參議員高升副總統！　賀錦麗就職日前2天向參議院辭去職位

奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台

反對派領袖飛回俄羅斯…飛機已經起飛　落地可能馬上被捕

印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

登山家跌落深谷…GPS紀錄「大墜落」　冬季攻頂失敗命喪K2峰

狂鴿橫越1.2萬公里太平洋…耗盡體力終於到澳洲　結果要被殺了

澳網第3架包機再傳確診！　當地出現停辦聲音

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

嘎嘎不當上班族了！「月領30K現況曝」開銷不到1萬：食物進肚子就好

罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

「價值觀不同」是分手最大主因！2個關鍵為彼此關係搭起緊密橋樑

吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

天冷為什麼特別容易便秘？　9大原因曝光　不是多吃菜就好

《全明星運動會》第2季名單瘋傳！　炎亞綸被點名「與三立破冰了」

唐綺陽運勢／天秤脫單不遠了「放輕鬆」1招激增桃花！雙魚有正財運

快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180度

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

國際熱門新聞

賽鴿橫越太平洋　澳洲下令撲殺

維也納萬人反口罩示威　嗆政府下台

登山家跌落深谷　命喪K2殺人峰

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

印尼強震77死　雨季豪雨阻礙搜救

反對派領袖飛回俄國　恐馬上被捕

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

CNN分析「中國姓氏超少」原因

副總統就職日前2天　賀錦麗辭去參議員職位

英國再增近4萬人染疫！死亡人數歐洲最多

她搬家感覺鏡子怪怪　拆牆驚見密室

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

俄國反對派領袖飛抵莫斯科　下機就被捕

殺害93名女性　美「最凶殘殺人魔」病逝

更多熱門

相關新聞

神秘文字「1F」現蹤　網曝恐怖目的

神秘文字「1F」現蹤　網曝恐怖目的

美國幾乎每棟獨立住房都配有垃圾桶，但當地一名女子前陣子早上去倒垃圾時意外發現，垃圾桶標註「1F」的詭異字樣，隨後PO網尋求解答。豈料，根據部分網友說法，這意味著「一個女的」的意思，可能早被監視，讓她嚇得報警。

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

川普超華麗閃人　走紅毯21響禮炮

川普超華麗閃人　走紅毯21響禮炮

16歲小爸媽狠甩女嬰！埋雪中連開2槍爆頭

16歲小爸媽狠甩女嬰！埋雪中連開2槍爆頭

他帶「手槍和500發子彈」闖華府！假證件露餡

他帶「手槍和500發子彈」闖華府！假證件露餡

關鍵字：

美國北美要聞2020美國總統大選拜登就職典禮

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

大S近況瘦慘了！凍齡厚妹頭驚呆網：以為小S

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

一代名捕凃忠男去世！　享壽62歲

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面