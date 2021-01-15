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影／越籍移工搞賭場單日輸贏逾百萬　桃園專勤隊查獲32賭客

記者沈繼昌／桃園報導

移民署桃園市專勤隊日前網路巡邏，發現有越南籍移工在臉書招攬同鄉聚賭，經查明屬實後向桃園地檢署報請指揮，14日凌晨會同中壢、蘆竹警方破門搜索，除發現賭客、工作人員共計32人外，現場查扣包括撲克牌等賭具、帳冊、對講機、手機與220萬餘元賭資與抽頭金27萬餘元等證物，偵訊後依賭博罪嫌將主嫌阮姓男子與6名工作人員送辦，其餘26名賭客則依違反社維法裁處。

▲桃園地檢署指揮桃園專勤隊14日凌晨在蘆竹區某民宅開設職業賭場，會同蘆竹、中壢警分局搜索，查出賭客與工作人員共32人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮桃園專勤隊14日凌晨在蘆竹區某民宅查獲職業賭場，會同蘆竹、中壢警分局搜索逮人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮桃園專勤隊14日凌晨在蘆竹區某民宅開設職業賭場，會同蘆竹、中壢警分局搜索，查出抽頭金與賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察官指揮桃園專勤隊14日凌晨在蘆竹區某民宅突檢職業賭場，會同蘆竹、中壢警分局搜索，查出抽頭金與賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊指出，日前接獲匿名檢舉，越南籍阮姓移工等人在蘆竹區租用民宅開設職業賭場，為招募賭客還透過臉書招攬越南同鄉聚賭；專勤隊會同蘆竹警分局、中壢警分局偵查隊組成專案小組偵辦，經長期蒐證，主嫌阮姓移工在租用民宅為賭場，賭客均由熟識同鄉牽線才得以入內賭博，賭局開始時，賭場外還增派人員把風，若發現有可疑人士或車輛進入，立即以無線電通報賭場，行事非常謹慎，賭場以撲克牌、骰子等賭具為主，每日輸贏動輒百萬以上。

▲桃園地檢署指揮桃園專勤隊14日凌晨在蘆竹區某民宅開設職業賭場，會同警方查扣撲克牌賭具、球棒、手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察官指揮桃園專勤隊14日凌晨在蘆竹區某民宅突檢職業賭場，會同警方查扣撲克牌賭具、球棒、手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組針對賭場蒐證屬實後報請桃檢指揮偵辦，14日凌晨會同中壢警分局偵查隊、蘆竹警分局共計51人前往賭場搜索，當場查獲阮姓移工等6名工作人員與26名賭客，其中包括5名本國籍賭客，現場起出賭資220萬餘元、抽頭金27萬餘元，撲克牌、骰子等賭具、球棒、手機等證物。

經專案小組偵訊後，阮男坦承經營職業賭場，並向詹姓房東租用民宅做為賭場用地，全案將阮等6名工作人員依賭博罪嫌送辦，其餘26名賭客則依社維法送蘆竹警分局裁處。

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