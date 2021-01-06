天冷溪床也好就是要賭！　善警取締職業賭場不分時也不手軟

▲台南市善化分局，偵破一起白天躲在曾文溪床樹林內之天九牌聚賭案，當場查獲蘇姓賭場負責人及賭客計25人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

職業賭場往往聚賭場所設於工寮或鄉野人跡罕見之地點，台南市善化分局偵破一起因怕夜間天氣驟冷，利用白天躲在曾文溪床樹林內之天九牌聚賭案，當場查獲包括蘇姓賭場負責人及賭客計11男、14女共25人到案，全案偵訊後依賭博罪嫌送辦。

善化分局指出，警方接獲民眾檢舉指稱，在善化區偏僻農地內疑似有聚眾天九牌賭博牟利情事，經分局專案人員埋伏查證後，發現該職業賭場負責人十分狡猾，為規避查緝，利用多處人煙罕至之農地為預定聚賭之場所，以農用黑色避光網圈圍隨機邀眾於預定地點聚賭，經獲悉流竄聚賭地點後，由善化分局長朱信憲即時調派分局偵查隊、督察組及派出所等共計20名警力，迅速趕至上述地點展開內外包抄，順利逮捕蘇姓負責人及賭客等共25人，查扣天九牌賭具、抽頭金及賭資等證物，全案依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

善化分局長朱信憲呼籲：年關將屆，針對各項不法犯罪，特別是防制職業賭場、掃蕩槍毒及街頭暴力，警方查緝不會鬆懈，職業賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪發生，嚴重影響社會治安。善化分局於年節假期期間，將持續秉持嚴正執法的態度與決心打擊犯罪，全力掃蕩轄內賭場，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，切勿以身試法，另新冠肺炎疫情日趨嚴重，請民眾不論室內戶外應戴口罩並注意社交距離及集會活動。

豐盈柔順、解救受損髮

