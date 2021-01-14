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林口長庚警衛撿到不明粉末　警副所長竟拿去洗手台沖掉…不起訴

▲桃園市龜山警分局賴姓副所長2019年6月獲報，林口長庚醫院警衛拾獲2包不明粉末，賴未經檢驗直接送至洗手台沖洗丟棄。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市龜山警分局賴姓副所長2019年6月獲報，林口長庚醫院警衛拾獲2包不明粉末，賴直接沖洗丟棄。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局賴姓副所長於2019年6月間獲報警衛報案，有人拾獲2包不明粉末，賴姓副所長受理後，向醫院調閱監視器畫面，但查不出來拾獲地點畫面，未經檢驗就認定是砂糖，直接在警衛眼前將粉末拿去廁所洗手台沖掉丟棄，事後被依湮滅證據罪嫌偵辦。桃檢認為，因不知何人所有，也無從查出是否為違禁物品，既已滅失也無從對其罪責相繩，14日偵結予以不起訴處分，但賴男事後已調離非主管職務

檢方調查，57歲的賴姓男子為龜山警分局某派出所副所長，於2019年6月18日晚間9時許接獲林口長庚醫院警衛室通報，院內有人在X光室拾獲2包不明粉末，還有夾鏈袋包裝，賴員到場後檢視，20分後將警衛交付的2包不明粉末，在警衛面前拿到洗手台沖掉，夾鏈袋也丟棄後離開。

未料，沒多久，同日上午新北市警方在林口查獲1名蔡姓毒品通緝犯，過程中蔡男因拒捕，從2樓跳下企圖脫逃但骨折受傷，晚間8時許被送至長庚醫院照X光，隨即在X光室發現這2包不明粉末，但遭賴沖掉丟棄，同日晚間10時許，另一病患需照X光，移動枕頭時又發現第3包不明粉末，因現場有員警戒護，醫院將第3包粉末交給新北警分局，警方化驗後確認為第1級毒品海洛因陽性反應。

新北警方將毒品送驗後，包括醫院警衛等多人目擊賴姓副所長將另2包不明粉末沖洗丟棄，檢方質疑賴有湮滅證據罪嫌，主動簽分偵辦，賴員事後也被調離非主管職務。

賴姓副所長在偵訊時否認犯行，辯稱到場時曾詢問醫護人員，因拾獲地點並無監視錄影畫面，根據經驗法則，該2包粉末有可能是砂糖或其他物品，所以在警衛見證下，將2包粉末當作廢棄物處理。

檢方則認為，拾獲現場確實並無監視器，無從查知粉末為誰所有，蔡姓通緝犯事後否認3包粉末是他的，辯稱事前已被警方搜身，就醫時全程戒護，他也不認識賴員。

檢方審酌，2包粉末既已被沖洗殆盡，尚無因告訴、告發，自首等情形已開始偵辦刑事案件，亦無刑事被告案件，難認賴員有何隱匿關係他人刑事案件情事，檢方還詳查賴員近期金流與帳戶，未沒發現有可疑金額進出，因2包粉末既已滅失且未予初驗，加上無其他積極證據，偵結予以賴員不起訴處分。

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