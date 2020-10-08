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彰化鐵皮屋聚賭警扣22萬...第三方警政加碼發功　斷水電拆違建！

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▲彰化北斗警方今天拆除職業賭場違章建築。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化北斗警方今天拆除職業賭場違章建築。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

執行拆除鐵腕不手軟！彰化北斗警方今年5月間查獲溪州鄉1處鐵皮屋內設職業賭場聚賭，帶回3犯嫌及40名賭客，查扣賭資22萬餘元，並結合第三方警政策略，報請縣府強力取締轄內利用違章建築從事不法行為，全案除移送彰化地檢偵外；另場所違規部分，以(8)日結合強制拆除完成。

▲彰化北斗警方今天拆除職業賭場違章建築。（圖／記者唐詠絮翻攝）

北斗警分局指出，縣府於今(8)日至溪州鄉湄洲段拆除經營職業賭場牟利的違章建築，該處於109年5月由警方持彰化地方法院核發之搜索票查獲職業賭場在案，現場由負責人招攬賭客，並雇請專人把風，及設置監視器主機及多組鏡頭監看。北斗分局查獲後為掌握轄區治安，隨即斷水斷電，於今日以第三方警政執行方式拆除完畢。

▲彰化北斗警方今天拆除職業賭場違章建築。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為有效防止涉妨害風俗、毒品及賭博等犯罪藏匿於轄區處所內，縣長王惠美要求警察局持續清查轄內廢棄工廠、工寮及公寓大樓，掃蕩毒品製造源頭及賭博、詐欺、涉妨害風俗等不法行為，若發現轄內營業場所或工廠等處所，以合法掩護非法，從事不法行為，除移送偵辦外，並結合縣府相關主管機關運用「第三方警政」策略，依法予以裁罰或拆除。

▲彰化北斗警方今天拆除職業賭場違章建築。（圖／記者唐詠絮翻攝）

北斗警分局強調，對於此類違法違建場所，警方將持續列為優先查報、拆除標的，加強打擊涉妨害風俗、毒品及賭博犯罪力道，也就是要對藏匿於彰化縣轄內的犯罪者宣戰，面對罪犯絕不手軟，並在此呼籲彰化縣各營業場所負責人應善管理責任，過濾可疑犯罪行為、提供犯罪情資，避免淪為犯罪場所。

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