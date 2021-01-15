　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淫男「摩鐵驅鬼」硬上改運女！好心閨蜜「蒙眼助攻法力」也挨告

▲曾姓男子去年8月經由孔姓女子介紹認識某成年女子，佯稱女子鬼纏身願協助施法化解，卻趁機蒙眼性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲曾姓男子去年8月經由孔姓女子介紹認識某成年女子，佯稱女子鬼纏身願協助做法化解，卻趁機蒙眼性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市的曾姓男子去年8月間由孔姓女子介紹認識某成年女子，曾聽聞女子諸事不順，佯稱女子遭鬼纏身，且體內留有鬼遺留穢物，必須透過做法才能化解，女子不疑有他，曾男請孔女與女子在桃園市八德區某摩鐵內作法，命其以衣物遮蓋雙眼，竟脫去女子褲子強制性交得逞，事後女子對曾男與孔女提告；檢方認為曾男犯行明確，偵結依強制性將罪嫌起訴，孔女則犯嫌不足予以不起訴處分。

檢警調查，26歲的曾姓男子去年8月間經由孔姓女子介紹認識已成年女子，曾聽聞女子當時諸事不順甚為困擾，認為有機可乘，對女子佯稱係遭鬼纏身，體內有鬼遺留之穢物，必須透過做法才能化解，女子信以為真且心生畏懼，同意曾男為其做法驅鬼。

去年8月10日凌晨1時許，曾以為女子做法為由，邀約26歲的孔女與女子一起到八德區某摩鐵房間，曾指示孔女與女子以衣物遮蓋雙眼，再令女子躺臥床上，並恫嚇指稱「作法過程中，不得取下遮眼衣物，亦不得發出聲音，以免生命危險」等語，女子心生畏懼而聽從，曾男遂脫去女子褲子，以違反其意願硬上性侵得逞，女子事後覺得有異，到醫院驗傷採證，對曾男與孔女提告。

曾男在檢警偵訊時坦承犯行，受害女子並提供醫院疑似性侵害驗傷診斷書、內政部刑事局鑑定報告與摩鐵住宿日報表等資料佐證，女子與孔姓女子也指證歷歷；孔女則提供曾男事後透過通訊軟體對話截圖「對不起，讓妳受傷了、我良心不安壓力大到我真的想去死了」、「我對不起妳們」、「我讓妳們信任破滅了」等語。

檢方認為，曾男犯行明確，趁女子急迫無助心理狀態，以能解除其困境而壓制人之理性思考空間，使之作成通常一般人所不為而損己之性交決定，非出於自由意志之一般男歡女愛之性行為，偵結依強制性交罪嫌提起公訴；曾男亦向孔女道歉，將孔女視為被害人，檢方偵結孔女因犯嫌不足，予以不起訴處分。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

傳紐籍機師出院　鄭文燦：不會就鬆口氣...批楊志良「完全失控」

►林口長庚警衛撿到不明粉末　警副所長竟拿去洗手台沖掉…不起訴

►比特犬奄奄一息！桃園非法養殖場曝光　驚見骨骸如墳場

ET快訊
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

影／買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

影／買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓經濟效益120億瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

女神級直播主「喝醉走光露點」急遮…來不及了！禁播3月復出慘況曝

半裸妹「關籠5年」眼神渙散…主使者竟是家人！　名模夢已全碎

有人要我嗎？糖果店貓聽到「沒人要買」哀怨扶下巴　網笑翻：50收

玄彬❤孫藝真、李準基、朴敘俊與金秀賢！2020必看11韓劇追完了嗎

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

鄧福如嚇到急錄影！　台北西南方天空「有火焰狀物體」

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

蟑螂合唱團「歌壇消失16年」宣告復出　「開餐廳慘倒閉」現況曝光

社會熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

湖口休息站轎車燒成火球　YT達爾愛駒遭焚傷

鳳山惡火3死1重傷！醫曝1歲女嬰救回恐成植物人

作法驅鬼！閨蜜好心幫蒙眼　害她慘遭性侵

鐵皮屋竄火剩2童在家　4歲哥哥救妹妹

她嗆前男友射後不理　見診斷證明臉綠

億萬包租父「藏12歲腦麻兒」　體重19公斤從沒上過學

兄妹上吊1家3屍！表弟聞惡臭以為是老鼠

母聖誕節過世兄妹上吊亡　留百萬還表弟：根本沒借過

失聯移工向警方自首　突跳樓不治

即／彰化八卦山驚見男屍！　警急封鎖調查

板橋男遭公車撞輾卡車底　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

菲律賓23歲的正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜與友人在馬尼拉高級酒店開趴喝酒狂歡，隔天一早陳屍浴缸，且下體留有撕裂傷與精液，警方因此懷疑隔壁房11名富少涉嫌性侵。然而，官方驗屍結果卻指出，達賽拉死於動脈瘤破裂，讓家屬相當無法接受。

首爾市長「性騷女秘書」獲法院證實！

首爾市長「性騷女秘書」獲法院證實！

合作社員工襲胸國二女　加重改判4年

合作社員工襲胸國二女　加重改判4年

求復合前女友遭拒惱羞！台南男性侵：再哭讓妳死

求復合前女友遭拒惱羞！台南男性侵：再哭讓妳死

酒醉被學長性侵！好友「手機定位」衝旅館…晚一步

酒醉被學長性侵！好友「手機定位」衝旅館…晚一步

關鍵字：

色男做法驅鬼性侵

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面