淫男「摩鐵驅鬼」硬上改運女！好心閨蜜「蒙眼助攻法力」也挨告

▲曾姓男子去年8月經由孔姓女子介紹認識某成年女子，佯稱女子鬼纏身願協助做法化解，卻趁機蒙眼性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市的曾姓男子去年8月間由孔姓女子介紹認識某成年女子，曾聽聞女子諸事不順，佯稱女子遭鬼纏身，且體內留有鬼遺留穢物，必須透過做法才能化解，女子不疑有他，曾男請孔女與女子在桃園市八德區某摩鐵內作法，命其以衣物遮蓋雙眼，竟脫去女子褲子強制性交得逞，事後女子對曾男與孔女提告；檢方認為曾男犯行明確，偵結依強制性將罪嫌起訴，孔女則犯嫌不足予以不起訴處分。

檢警調查，26歲的曾姓男子去年8月間經由孔姓女子介紹認識已成年女子，曾聽聞女子當時諸事不順甚為困擾，認為有機可乘，對女子佯稱係遭鬼纏身，體內有鬼遺留之穢物，必須透過做法才能化解，女子信以為真且心生畏懼，同意曾男為其做法驅鬼。

去年8月10日凌晨1時許，曾以為女子做法為由，邀約26歲的孔女與女子一起到八德區某摩鐵房間，曾指示孔女與女子以衣物遮蓋雙眼，再令女子躺臥床上，並恫嚇指稱「作法過程中，不得取下遮眼衣物，亦不得發出聲音，以免生命危險」等語，女子心生畏懼而聽從，曾男遂脫去女子褲子，以違反其意願硬上性侵得逞，女子事後覺得有異，到醫院驗傷採證，對曾男與孔女提告。

曾男在檢警偵訊時坦承犯行，受害女子並提供醫院疑似性侵害驗傷診斷書、內政部刑事局鑑定報告與摩鐵住宿日報表等資料佐證，女子與孔姓女子也指證歷歷；孔女則提供曾男事後透過通訊軟體對話截圖「對不起，讓妳受傷了、我良心不安壓力大到我真的想去死了」、「我對不起妳們」、「我讓妳們信任破滅了」等語。

檢方認為，曾男犯行明確，趁女子急迫無助心理狀態，以能解除其困境而壓制人之理性思考空間，使之作成通常一般人所不為而損己之性交決定，非出於自由意志之一般男歡女愛之性行為，偵結依強制性交罪嫌提起公訴；曾男亦向孔女道歉，將孔女視為被害人，檢方偵結孔女因犯嫌不足，予以不起訴處分。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►傳紐籍機師出院 鄭文燦：不會就鬆口氣...批楊志良「完全失控」

►林口長庚警衛撿到不明粉末 警副所長竟拿去洗手台沖掉…不起訴

►比特犬奄奄一息！桃園非法養殖場曝光 驚見骨骸如墳場