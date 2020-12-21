職業賭場隱身民宅　佳里警一網成擒獲賭客45人還意外查獲逃逸外勞

▲台南市警局督察室、保安大隊、刑警大隊、佳里分局，破獲天九牌職業賭場，共計帶回徐姓賭場負責人等45人，查獲逃逸外勞依送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局督察室、保安大隊、刑警大隊、佳里分局，12月18日持搜索票共同在七股區竹橋里1處空地，查獲天九牌職業賭場，警局出動員警近百人，共計帶回徐姓賭場負責人等45人，還查獲其中有逃逸外勞。

佳里分局指出，經調查發現徐姓負責人經營以賭具「天九牌」賭博財物，莊家做莊，賭客自由在旁押注，押注金額最小100元，最高1000元為限，若莊家贏錢1萬元則賭場負責人徐嫌抽取1千元抽頭金，藉機從中牟利，現場查扣賭資新3萬2000元、抽頭金1萬1400元、以及天九牌、骰子、計時器等相關證物，且訊問得知該處賭客都以僥倖投機心態，採流竄跳動方式玩賭，躲避警方查緝。訊後依賭博罪嫌及社維法送辦。

另偵處案件過程案經佳里分局細心發現一位越南黃姓失聯移工，假冒他人名義應訊，經釐清屬逃逸外勞對象，將依偽造文書等罪嫌移送並通知移民署後續協助辦理。

佳里分局呼籲年關將近許多犯罪集團將會透過引誘民眾參與賭博以吸取資金，甚至會有行詐術詐賭等行為，而引發嚴重的暴力討債等衍生問題，請民眾勿有投機好賭而讓自己陷入被害或違法，甚至提供場所供犯罪集團玩賭者，更陷入刑法賭博罪送辦，以身試法，得不償失。

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