　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

職業賭場隱身民宅　佳里警一網成擒獲賭客45人還意外查獲逃逸外勞

▲台南市警局督察室、保安大隊、刑警大隊、佳里分局，破獲天九牌職業賭場，共計帶回徐姓賭場負責人等45人，查獲逃逸外勞依送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局督察室、保安大隊、刑警大隊、佳里分局，破獲天九牌職業賭場，共計帶回徐姓賭場負責人等45人，查獲逃逸外勞依送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局督察室、保安大隊、刑警大隊、佳里分局，12月18日持搜索票共同在七股區竹橋里1處空地，查獲天九牌職業賭場，警局出動員警近百人，共計帶回徐姓賭場負責人等45人，還查獲其中有逃逸外勞。

▲台南市警局督察室、保安大隊、刑警大隊、佳里分局，破獲天九牌職業賭場，共計帶回徐姓賭場負責人等45人，查獲逃逸外勞依送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局指出，經調查發現徐姓負責人經營以賭具「天九牌」賭博財物，莊家做莊，賭客自由在旁押注，押注金額最小100元，最高1000元為限，若莊家贏錢1萬元則賭場負責人徐嫌抽取1千元抽頭金，藉機從中牟利，現場查扣賭資新3萬2000元、抽頭金1萬1400元、以及天九牌、骰子、計時器等相關證物，且訊問得知該處賭客都以僥倖投機心態，採流竄跳動方式玩賭，躲避警方查緝。訊後依賭博罪嫌及社維法送辦。

▲台南市警局督察室、保安大隊、刑警大隊、佳里分局，破獲天九牌職業賭場，共計帶回徐姓賭場負責人等45人，查獲逃逸外勞依送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局督察室、保安大隊、刑警大隊、佳里分局，破獲天九牌職業賭場，共計帶回徐姓賭場負責人等45人，查獲逃逸外勞依送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另偵處案件過程案經佳里分局細心發現一位越南黃姓失聯移工，假冒他人名義應訊，經釐清屬逃逸外勞對象，將依偽造文書等罪嫌移送並通知移民署後續協助辦理。

▲台南市警局督察室、保安大隊、刑警大隊、佳里分局，破獲天九牌職業賭場，共計帶回徐姓賭場負責人等45人，查獲逃逸外勞依送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局呼籲年關將近許多犯罪集團將會透過引誘民眾參與賭博以吸取資金，甚至會有行詐術詐賭等行為，而引發嚴重的暴力討債等衍生問題，請民眾勿有投機好賭而讓自己陷入被害或違法，甚至提供場所供犯罪集團玩賭者，更陷入刑法賭博罪送辦，以身試法，得不償失。

挑戰市場最低價格

ET快訊
穿厚外套牽包尿布2歲兒逛公園　狂父現身：訓練小孩
「世界第一AV女優」用口罩撿狗大便！翻面再戴臉上
「網帥」騙走百位嫩妹5000萬！被逮真實長相曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

運動菁英獎竹市星光閃爍　陳念琴、林圭璋皆獲獎

夜訪護城河看浪漫螢火蟲燈　25日晚東門城聖誕音樂會

韓流吹進美髮市場　韓國髮品業者宣布進軍台灣

廚餘再利用連2年榮獲特優　嘉義縣廚餘跨區合作黑水虻立大功

打造遊憩新亮點　嘉義市12米大滑草場、大滑梯啟用

職業賭場隱身民宅　佳里警一網成擒獲賭客45人還意外查獲逃逸外勞

嘉義市推10路線無障礙輕旅行　復康巴士駕駛員兼導覽員

為慢飛天使做聖誕大餐　嘉義市飯店業者攜手市府送愛

鐘護理師拔管離世　鐘母拜託政府對酒駕要嚴懲重罰　別讓無辜民眾受害

嘉義市國際管樂節 　兩階段免費索票被搶光　但需「提早10分鐘入場」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

運動菁英獎竹市星光閃爍　陳念琴、林圭璋皆獲獎

夜訪護城河看浪漫螢火蟲燈　25日晚東門城聖誕音樂會

韓流吹進美髮市場　韓國髮品業者宣布進軍台灣

廚餘再利用連2年榮獲特優　嘉義縣廚餘跨區合作黑水虻立大功

打造遊憩新亮點　嘉義市12米大滑草場、大滑梯啟用

職業賭場隱身民宅　佳里警一網成擒獲賭客45人還意外查獲逃逸外勞

嘉義市推10路線無障礙輕旅行　復康巴士駕駛員兼導覽員

為慢飛天使做聖誕大餐　嘉義市飯店業者攜手市府送愛

鐘護理師拔管離世　鐘母拜託政府對酒駕要嚴懲重罰　別讓無辜民眾受害

嘉義市國際管樂節 　兩階段免費索票被搶光　但需「提早10分鐘入場」

冬天底妝脫皮、浮粉？南韓明星化妝師3招破解

汪「自帶圍巾」放風尿尿　阿伯一句話讓牠氣炸回頭：會不會聊天？

2020回顧／黎巴嫩炸出蕈狀雲！2750噸硝酸銨一放6年　自埋人禍種子

40歲李運慶「娶洪詩」有譜！　孫淑媚著急：先讓她生

87歲嚴肅嬤被融化！　駝背逗汪「揮舞零食」超活潑...笑到瞇瞇眼

資深女星前夫威脅「把妳埋公司」　她交往3月遭騙婚損失千萬

假好心給搭車優惠　4度性侵弱女拍裸照！狼運將判賠95萬

韓國瑜贈「女中豪傑」花籃打氣！　沈智慧重返立院放話罷萊委

航母殺手下水》張誠／小而美火力強　論「沱江艦」在護衛台海角色

運動菁英獎竹市星光閃爍　陳念琴、林圭璋皆獲獎

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

地方熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

台中往返谷關153路公車每周末加開班次

旭富製藥大火　桃園勞檢處派員後續調查

陽金公路土石崩落水管斷裂　金山區減壓供水

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

冬至老習俗　「餉耗」重現苓子寮

台中廣三SOGO改裝　逆向操作吸人潮

鐘護理師拔管離世鐘母拜託對酒駕要重罰

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

2020新北耶誕平安晚會

網美新景點！會動的宜蘭聖誕地標點燈

支付改車上刷卡　台中推iBike2.0版…這9捷運站先設

賴清德與宜蘭小朋友說故事、搓湯圓

更多熱門

相關新聞

瑞芳土石崩落驚悚直擊！2民宅遭重創

瑞芳土石崩落驚悚直擊！2民宅遭重創

連日大雨導致山區周邊土石鬆動，新北市瑞芳區鼻頭路兩處民宅15日傍晚5時許，岩壁土石崩落遭土石擊中，其中一名老婦人手部擦傷，所幸經送醫人已無大礙。今（16）日案發時的監視器畫面曝光，只見大量土石毫無預警落下，有如洪水般侵襲而來，且前後僅1秒之差，若當下有人站在下方，後果應該不堪設想。

瓦斯管長期擠壓破裂　花蓮民宅失火2人燒傷

瓦斯管長期擠壓破裂　花蓮民宅失火2人燒傷

即／台中西區3F民宅火警！1男搶救不治

即／台中西區3F民宅火警！1男搶救不治

即／宜蘭民宅火警　1人陽台待援

即／宜蘭民宅火警　1人陽台待援

抓到了！台南轎車飆撞粉碎電桿　逃17hrs：一時害怕

抓到了！台南轎車飆撞粉碎電桿　逃17hrs：一時害怕

關鍵字：

職業賭場民宅佳里賭客逃逸外勞

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面