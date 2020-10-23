落跑移工山老大！盜伐界揹工做起　擴展人脈自立山頭削上噸扁柏

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園市拉拉山盜伐國有珍稀林木，背運下山後販售圖利，檢警專案小組起獲大批盜伐木材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍阮姓移工逃逸多年，去年起私下招募越南同鄉與台籍男子合組山老鼠集團，找來同鄉擔任揹工，深入桃園市復興區深山國有林地盜伐扁柏等珍貴木材，檢警查出有藝品店直接透過阮姓移工下單，指名要那些樹種與形狀等，阮則指示同鄉上山盜伐再伺機揹運下山販售，不法所得約六百萬元，桃檢日前查獲逾千公斤珍貴木材，23日偵結依組織犯罪與森林法等罪嫌將阮等11人提起公訴，並建請法院宣告強制工作。

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園復興區拉拉山盜伐珍稀林木販售圖利，在貨車內起獲大批扁柏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指出，保七總隊第五大隊於今年2月8日抓到32歲的台籍黃姓男子涉嫌盜伐國有林地木材，警方起獲從桃園復興區拉拉山盜採21塊扁柏，總重745公斤、材積約0.897立方公尺，黃男還供出集團的google定位、GPS行車紀錄等資訊，檢警溯源擴大調查。

3月28日警方在台七線埋伏圍捕山老鼠集團，先後查獲越籍黎姓、陳姓、范姓與3名阮姓男子，另還有另名黃姓台籍男子擔任車手，貨車上載運28塊台灣扁柏，總重1057公斤、材積 1.29立方公尺，市價數百萬元，檢方將越籍移工等人聲押獲准。

檢警接著再循線查獲該集團主嫌越籍失聯移工27歲的阮姓男子、台籍陳姓與顧姓仲介、魏姓揹工車手、66歲的張姓買家、50歲李姓買家、51歲的黃姓買家等人到案。

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園復興區拉拉山盜伐珍稀林木販售圖利，起出盜伐之扁柏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警還查出，阮姓主嫌來台工作沒多久即逃離原雇主，因積欠仲介費急需用錢，逃逸後進入盜伐業，一路從揹工做起，逐步建立與承接前手人脈事業，後來更自組山老鼠集團，先召募越籍同鄉，利用他們想快速賺錢、失聯怕被抓，允諾上山7至10天就可賺近3萬元，再與台籍魏姓、黃姓等揹工車手合作，分別依載送人、載運木頭，一趟各付3500元、1萬5000元不等車資。

此外，檢警發現，阮剛開始欠缺銷贓管道，後來透過36歲陳姓、59歲顧姓仲介，與雲嘉地區50歲李姓、66歲張姓、51歲黃姓等藝品店買家私下掛鉤，由對方直接對阮下單，明確指明需要的樹種、形狀大小等，由阮指示越籍背工上山尋找適合林木盜採。

桃檢調查，阮男山老鼠集團盜採扁柏銷贓後，被製作成聚寶盆、聚寶瓶與佛像等擺飾高價出售，估計不法所得近6百萬元，阮男分工明確，指派越籍移工、仲介盜伐珍貴保育樹種逾1年，助長盜伐風氣，偵結依違反森林法、組織犯罪等罪嫌將阮男等11人提起公訴，並建請地院宣告強制工作。

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