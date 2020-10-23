　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

落跑移工山老大！盜伐界揹工做起　擴展人脈自立山頭削上噸扁柏

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園市拉拉山盜伐國有珍稀林木，背運下山後販售圖利，檢警專案小組起獲大批盜伐木材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園市拉拉山盜伐國有珍稀林木，背運下山後販售圖利，檢警專案小組起獲大批盜伐木材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍阮姓移工逃逸多年，去年起私下招募越南同鄉與台籍男子合組山老鼠集團，找來同鄉擔任揹工，深入桃園市復興區深山國有林地盜伐扁柏等珍貴木材，檢警查出有藝品店直接透過阮姓移工下單，指名要那些樹種與形狀等，阮則指示同鄉上山盜伐再伺機揹運下山販售，不法所得約六百萬元，桃檢日前查獲逾千公斤珍貴木材，23日偵結依組織犯罪與森林法等罪嫌將阮等11人提起公訴，並建請法院宣告強制工作。

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園復興區拉拉山盜伐珍稀林木販售圖利，在貨車內起獲大批扁柏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園復興區拉拉山盜伐珍稀林木販售圖利，在貨車內起獲大批扁柏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指出，保七總隊第五大隊於今年2月8日抓到32歲的台籍黃姓男子涉嫌盜伐國有林地木材，警方起獲從桃園復興區拉拉山盜採21塊扁柏，總重745公斤、材積約0.897立方公尺，黃男還供出集團的google定位、GPS行車紀錄等資訊，檢警溯源擴大調查。

3月28日警方在台七線埋伏圍捕山老鼠集團，先後查獲越籍黎姓、陳姓、范姓與3名阮姓男子，另還有另名黃姓台籍男子擔任車手，貨車上載運28塊台灣扁柏，總重1057公斤、材積 1.29立方公尺，市價數百萬元，檢方將越籍移工等人聲押獲准。

檢警接著再循線查獲該集團主嫌越籍失聯移工27歲的阮姓男子、台籍陳姓與顧姓仲介、魏姓揹工車手、66歲的張姓買家、50歲李姓買家、51歲的黃姓買家等人到案。

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園復興區拉拉山盜伐珍稀林木販售圖利，起初盜伐之扁柏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園復興區拉拉山盜伐珍稀林木販售圖利，起出盜伐之扁柏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警還查出，阮姓主嫌來台工作沒多久即逃離原雇主，因積欠仲介費急需用錢，逃逸後進入盜伐業，一路從揹工做起，逐步建立與承接前手人脈事業，後來更自組山老鼠集團，先召募越籍同鄉，利用他們想快速賺錢、失聯怕被抓，允諾上山7至10天就可賺近3萬元，再與台籍魏姓、黃姓等揹工車手合作，分別依載送人、載運木頭，一趟各付3500元、1萬5000元不等車資。

此外，檢警發現，阮剛開始欠缺銷贓管道，後來透過36歲陳姓、59歲顧姓仲介，與雲嘉地區50歲李姓、66歲張姓、51歲黃姓等藝品店買家私下掛鉤，由對方直接對阮下單，明確指明需要的樹種、形狀大小等，由阮指示越籍背工上山尋找適合林木盜採。

桃檢調查，阮男山老鼠集團盜採扁柏銷贓後，被製作成聚寶盆、聚寶瓶與佛像等擺飾高價出售，估計不法所得近6百萬元，阮男分工明確，指派越籍移工、仲介盜伐珍貴保育樹種逾1年，助長盜伐風氣，偵結依違反森林法、組織犯罪等罪嫌將阮男等11人提起公訴，並建請地院宣告強制工作。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►詹江村重開臉書！否認與J女上過床　喊話旺旺蔡董：說清楚

►「村長」詹江村臉書清晨無預警關閉　服務處：粉絲流量太大

►隨機強押女學生上車性侵　桃園「光頭狼」遭重判10年半

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開
一直覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了
快訊／美售台飛彈可射到大陸？　國台辦回應了
人夫監視器目擊「老婆店內交纏小王」　他還幫小王慶生綠炸
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅放火夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友偵訊3小時...搭瑪莎拉蒂快閃

拒絕祖產被賤價徵收　寶山徵收戶寒風中抱娃拉布條

快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開

桃園接駁車撞斷消防栓！她傻「水淹10公分」　受害店家回應了

要買槍可找我！囂張軍火工廠遭警抄查　「2長3短」全成廢鐵

彰化版鳩之澤！高壓電線掉水田　啵啵啵竟煮出漂亮「溫泉蛋」

老公留下遺書就消失　1天內被找到…夫妻警局相擁而泣

落跑移工山老大！盜伐界揹工做起　擴展人脈自立山頭削上噸扁柏

彰化137線最牛釘子戶走入歷史　另類「分隔島」矗立12年今拆除

慶生趴硬護花！桃園男醉駕賓士過彎演出狗屎翻　KO整排8輛汽機車

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

網紅放火夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友偵訊3小時...搭瑪莎拉蒂快閃

拒絕祖產被賤價徵收　寶山徵收戶寒風中抱娃拉布條

快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開

桃園接駁車撞斷消防栓！她傻「水淹10公分」　受害店家回應了

要買槍可找我！囂張軍火工廠遭警抄查　「2長3短」全成廢鐵

彰化版鳩之澤！高壓電線掉水田　啵啵啵竟煮出漂亮「溫泉蛋」

老公留下遺書就消失　1天內被找到…夫妻警局相擁而泣

落跑移工山老大！盜伐界揹工做起　擴展人脈自立山頭削上噸扁柏

彰化137線最牛釘子戶走入歷史　另類「分隔島」矗立12年今拆除

慶生趴硬護花！桃園男醉駕賓士過彎演出狗屎翻　KO整排8輛汽機車

痛斥英國炒作BNO護照　趙立堅曝「反制措施」：英方先違反承諾

碧昂絲聯名adidas「夢幻色」運動服曝光！　輕鬆切換健身與日常超勸敗

戲精二哈賞魔術秀　下秒瞬間「傻眼汪汪」同步奴才落跑

喝酒喝到頭殼壞去！宿醉痛「超過3天」小心了...醫：腦神經恐受損

網紅放火夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友偵訊3小時...搭瑪莎拉蒂快閃

拒絕祖產被賤價徵收　寶山徵收戶寒風中抱娃拉布條

快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開

高巿客委會主委涉違反採購法　認未向陳其邁報告「請辭獲准」！

緯創女子公開賽／石澄璇一桿勝差奪冠　張子怡獲最佳業餘選手

中職／索沙、猛威爾形投手戰雙方打線皆遭壓制　5局統一0比0富邦

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

夜奔JKF香閨被抓包　放火求饒逃過毀容

即／新北林口某洗車場老闆遭砍「臟器外露」亡！兇手投案

即／清心董事長等6人遭起訴

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

陸配來台「隔離14天」變酒店妹　小姑見看板驚呆

她戴口罩闖紅燈遭攔查報假個資　無辜女收紅單

來做啊！14歲少女約戰…4男猜拳輪番上！

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

公車行動摩鐵！司機偷情人妻老師激戰26回

竹北派出所「馬尾女警」爆紅！正面照曝光

廣告小妹被通緝　時效到2033年

更多熱門

相關新聞

影／5越籍失聯移工藏桃園民宅　逃屋頂想跳樓遭勸服

影／5越籍失聯移工藏桃園民宅　逃屋頂想跳樓遭勸服

桃園市警局八德警分局上月29日據報轄區有大批失聯移工藏身民宅，員警拂曉出擊，移工見員警出現，嚇得四下逃竄甚至爬到屋頂企圖跳樓逃逸，均被員警制伏勸下，總計查獲3男2女越籍移工，其中有失聯逾5年者，移工們坦承在台打零工日領1500元，比前雇主工作薪水多一半所以才逃逸，全案依違反入出國移民法，偵訊後將5人送至移民署專勤隊收容。

森林志工通報　山老鼠用小黃運贓木被逮

森林志工通報　山老鼠用小黃運贓木被逮

刑事局抓6山老鼠扣一級木近6噸

刑事局抓6山老鼠扣一級木近6噸

海巡南警聯手出擊　查獲5越籍移工

海巡南警聯手出擊　查獲5越籍移工

就愛來台灣　越籍移工面臨三度驅逐

就愛來台灣　越籍移工面臨三度驅逐

關鍵字：

越籍移工山老鼠集團扁柏森林法

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

麥當勞激省優惠券「買1送1」回歸了

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面