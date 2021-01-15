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影／警大校長陳檡文就職　徐國勇：盼提升科技偵防＋強化社會安全網

記者沈繼昌、郭世賢／桃園報導

警政署日前公布新一波高階警察調動，其中新北市警察局長陳檡文調陞警察大學校長，內政部長徐國勇15日主持警大新卸任校長交接典禮，徐國勇肯定卸任校長黎文明對校務推動的用心，同時對新任校長陳檡文有完整警政歷練與實務經驗豐富，期勉未來警大能與警政署緊密合作，強化社會安全網、提升警察科技偵防能量，精進治安作為，為民眾謀取更大的福利。

▲內政部場徐國勇15日主持警大校長交接典禮，新任校長陳檡文（右）、卸任校長黎文明（左）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲內政部長徐國勇15日主持警大校長交接典禮，新任校長陳檡文（右）、卸任校長黎文明（左）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲內政部場徐國勇15日主持警大校長交接典禮，新任校長陳檡文宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲內政部長徐國勇15日主持警大校長交接典禮，新任校長陳檡文宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央警察大學於15日上午舉行新、卸任校長交接典禮，由內政部長徐國勇負責監交，新任校長由新北市政府警察局局長陳檡文升任，卸任校長黎文明則因屆齡退休。

徐國勇表示，對卸任校長黎文明在校長任內付出表達肯定與謝意，新任校長陳檡文的警政歷練完整且實務經驗豐富，自2019年擔任新北市警察局長迄今，積極穩定地方治安、強化犯罪預防、加強交通執法、保護婦幼安全，並致力於改善警察廳舍環境，精進警政服務效能，均能圓滿達成各項任務，廣獲各級長官肯定。

▲內政部場徐國勇15日主持警大校長交接典禮，為新任校長陳檡文貼上三線四星官階。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲內政部長徐國勇15日主持警大校長交接典禮，為新任校長陳檡文貼上三線四星官階。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐國勇說，警大為國家培養優秀治安人才責任重大，期勉新任校長就任後，能發揮所長將實務經驗融入警察教育體系，並期許警大未來與警政署緊密合作，強化社會安全網、確保社會安全、提升警察科技偵防能量，並精進治安作為，以為民眾謀求更大的福利。

內政部表示，新任校長陳檡文現年62歲，中央警察大學45期、東吳大學科技法律學系碩士，歷任嘉義市警察局長、內政部警政署刑事警察局副局長、警政署保安警察第七總隊總隊長、警政署警政委員、警政署航空警察局局長及新北市政府警察局局長等職務，具有豐富的行政經驗、資歷完整。

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