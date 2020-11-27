地下醫美500元！桃園衛生局稽查美容室...女客臉敷保鮮膜已麻醉

▲桃園市衛生局18日會同移民署專勤隊、桃園警分局在桃園區查獲越籍女密醫正在執行醫療美容行為，現場查獲2名越女與大批醫療器材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局本月初查獲越籍女子從醫美行為，為越籍配偶或移工進行侵入行手術，本月18日二度會同移民署專勤隊在桃園區查獲越籍女密醫正在為越籍女子進行麻醉等醫美行為，現場起出大批藥物、醫療器材等證物，越籍女子坦承提供牙齒美白、挑除膿皰、除毛等侵入性醫美服務，各項收費則從5百元至8百元不等，衛生局與專勤隊人員將越籍女子分別函送桃檢偵辦。

▲桃園市衛生局18日會同移民署專勤隊、桃園警分局在桃園區查獲越籍女密醫執行醫療美容行為，現場查獲大批醫療器材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局在11月初根據線報查獲越籍女子從醫療美容等侵入性行為，當時在桃園火車站附近出租公寓發現越籍女密醫正為越籍女移工進行臉部手術；未料，時隔半個月，又接獲線報在桃園區某出租公寓有越籍女子從事侵入性醫美行為，本月18日會同移民署專勤隊在桃園區某民宅稽查，在現場查出越籍女子在自設之美容工作室正為1名越籍女子進行臉部侵入性美容行為，越籍女子臉部敷有保鮮膜，已塗抹麻醉藥劑。

▲桃園市衛生局日前會同移民署專勤隊、桃園警方在桃園區查獲越籍女密醫執行醫療美容，現場起出的醫療器材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局人員查詢時，越女坦承沒有醫師證照，自述在其越南曾有執行該類醫學美容等醫療行為經驗，包括醫美侵入性手術、針劑注射等，也坦承在個人工作室提供類似醫美服務，包括挑除膿皰、除毛、牙齒美白與除痣等侵入性醫療服務，各項收費從500至800元不等，衛生局稽查人員現場查扣包括麻醉藥物、醫療廢棄物、抗生素、牙齒美白器械與除毛儀器等多項醫療器具，全案已函請桃園地檢察署偵辦。

▲桃園市衛生局日前會同移民署專勤隊、桃園警方在桃園區查獲越籍女密醫執行醫療美容，現場起出針灸等器材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥表示，越籍人士如有醫美需求，尋求醫療服務前應「停、看、聽」，「停」是指民眾應先確認提供服務場所是否為合法醫療院所；「看」是指選擇醫療機構時應查閱該機構開業執照、醫師執業執照與醫師證書；「聽」是指仔細諮詢專業醫師醫療建議，再選擇適合醫美療程，切勿輕信網路上不實醫療廣告或行銷手法等醫療服務，以免衍生後續醫療糾紛，如對美容醫學有相關疑問，可至「衛生福利部醫事司美容醫學資訊專區」查詢相關法令與衛教資訊，或向各地衛生局檢舉查詢，以免造成生命健康危害。

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