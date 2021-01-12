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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨諷：民進黨習慣透過台美外交事務消費國內政黨

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲ 台美交流關係成為藍綠攻防戰。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

台美交流近日成為藍綠攻防話題，針對民進黨再次謬稱國民黨反對台美外交，國民黨發言人洪于茜表示，國民黨於美國國務卿龐培歐宣布解除台美交往限制後，即清楚表示國民黨正面看待中華民國與美國官方關係的進步，也強調會努力在符合中華民國憲法與人民普遍期待的前提上，協助推動對美交流。

然而在美國政權交接之際提出相關政策變化能否確實達成實際效果，美國學者亦提出不少疑慮，洪于茜質疑，按照民進黨邏輯，難道要把包道格、卜睿哲、麥艾文列入全面反美名單之內？

洪于茜指出，台美交流除了象徵性的動作外，民眾期望有更多具體、實質、持續的雙邊關係提升，這些希望「加深」台美外交力度的言論，卻被民進黨荒謬解讀成反美，甚至掐頭去尾擷取國民黨相關人士的言論就是要貼上反美標籤，一再凸顯民進黨慣於透過台美外交事務消費國內政黨，此舉才是真正可恥。

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